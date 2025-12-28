იტალიის არასამთავრობო ორგანიზაციამ ჰამასს შვიდი მილიონი ევრო გადაურიცხა

იტალიის ხელისუფლებამ გამოავლინა სქემა, რომლის მიხედვითაც პალესტინელებისთვის ჰუმანიტარული დახმარების საფარქვეშ შეგროვებული თანხები ჰამასისთვის გადაირიცხებოდა. ჰამასი აშშ-ისა და ევროკავშირის მიერ ტერორისტულ დაჯგუფებად არის აღიარებული.
„კორიერე დელა სერას“ ცნობით, 2001 წლიდან, ძირითადად 2023 წლის 7 ოქტომბრის მოვლენების შემდეგ, ამ გზით შვიდ მილიონ ევროზე მეტი გადაირიცხა. მაშინ შეიარაღებული პალესტინური დაჯგუფებები სამხრეთ ისრაელს დაესხნენ თავს, ათასზე მეტი ადამიანი მოკლეს და 250-ზე მეტი მძევლად აიყვანეს და ღაზის სექტორში გადაიყვანეს.
გამოძიების ფარგლებში ცხრა ადამიანი დააკავეს გენუაში, მათ შორის - ჰამასის საზღვარგარეთის ფრთის სავარაუდო წევრები. გამომძიებლები ვარაუდობენ, რომ ამაში მთავარი როლი ითამაშა იტალიური უჯრედის ხელმძღვანელმა, მოჰამედ ჰანუნამ. იგი დაკავებულია. ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ჰუმანიტარული ძალისხმევა ტერორიზმის სისტემატურად დასაფინანსებლად გამოიყენებოდა და თავად ქსელი ჰამასის საერთაშორისო სტრატეგიული პროექტის ნაწილად მიიჩნეოდა.
გამოძიებამ დაადგინა, რომ თანხების შეგროვება სამი არასამთავრობო ორგანიზაციის მეშვეობით ხორციელდებოდა. ესენია: პალესტინელ ხალხთან საქველმოქმედო სოლიდარობის ასოციაცია, რომელიც 1994 წელს დაარსდა გენუაში; მსგავსი მოხალისეთა ორგანიზაცია, რომელიც 2003 წელს დაარსდა; და მილანში დაარსებული საქველმოქმედო ასოციაცია „La Cupola d'Oro“. იტალიის ხელისუფლების ცნობით, სამივე ორგანიზაცია ჰანუნას კონტროლის ქვეშ იმყოფებოდა და შეგროვებული თანხების 70%-ზე მეტი ხმარდებოდა პირდაპირ ჰამასს ან ღაზასა და სხვა ადგილებში მოქმედ შვილობილ ორგანიზაციებს, მათ შორის თანამდებობის პირებს ღაზის სექტორის მთავრობაში.
გამოძიება უცხოელი პარტნიორების, მათ შორის ისრაელის დახმარებით ჩატარდა. ივნისში აშშ-ის ფინანსთა სამინისტრომ სანქციები დაუწესა ხუთ ფიზიკურ და ხუთ უცხოურ საქველმოქმედო ორგანიზაციას, რომლებიც, აშშ-ის ხელისუფლების ცნობით, სისტემატურად აფინანსებდნენ ჰამასის სამხედრო ფრთას ჰუმანიტარული დახმარების საფარქვეშ, ასევე ერთ ორგანიზაციას, რომელიც პალესტინის განთავისუფლების სახალხო ფრონტთან იყო დაკავშირებული. სანქციების სიაში ასევე მოხვდა „La Cupola d'Oro“, რომელიც ადრე უკვე მოხვდა აშშ-ის სანქციების სიაში.
