რუსი მილიარდერის, რომან აბრამოვიჩის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ საფეხბურთო კლუბ „ჩელსის“ გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი უკრაინის მხარდამჭერ საქველმოქმედო ორგანიზაციას მანამდე არ გადაეცემა, სანამ ბრიტანეთის კუნძულ ჯერსის ხელისუფლება ბიზნესმენის წინააღმდეგ გამოძიებას შეწყვეტს.
„The Times“-ის ცნობით, კლუბის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი დაახლოებით 1,5 მილიარდ გირვანქა სტერლინგს შეადგენს. გაზეთის ცნობით, აბრამოვიჩი აპირებს უგულებელყოს ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის, კირ სტარმერის მოთხოვნა, რომ „ჩელსის“ გარიგებიდან მიღებული მთელი შემოსავალი დათმოს.
„The Times“ ასევე იუწყება, რომ მილიარდერმა სასამართლოში თავის წარმომადგენლად იურისტების გუნდი დაიქირავა. მათ შორისაა ერიკ ჰერშმანი, აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ყოფილი მრჩეველი. გაზეთის ცნობით, აბრამოვიჩი დაახლოებით 2,5 მილიონი გირვანქის ოდენობის საპასუხო სარჩელის შეტანას გეგმავს.
„ჩელსის“ გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი, რომელიც 2 მილიარდ გირვანქაზე მეტს შეადგენს, ასევე 150 მილიონი გირვანქის ოდენობის პროცენტები, 2022 წლიდან გაყინულია აბრამოვიჩის კომპანია Fordstam Ltd.-ის საბანკო ანგარიშზე.
ჯერსის სასამართლოებმა მთლიანობაში გაყინეს ბიზნესმენის აქტივები, რომელთა ჯამური ღირებულება ხუთ მილიარდ გირვანქაზე მეტია. ეს ფულის გათეთრების გამოძიებებსა და სანქციებს უკავშირდება. აბრამოვიჩის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მიმდინარე სასამართლო პროცესები და აქტივების გაყინვა ბლოკავს უკრაინისთვის თანხების გაცემის სამართლებრივ მექანიზმს.
