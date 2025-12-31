Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
მსხვერპლი მოჰყვა მსოფლიოში ცნობილ მაჩუ-პიქჩუსთან რკინიგზაზე მომხდარ კატასტროფას

სულ მცირე ერთი ადამიანი დაიღუპა და 36 დაშავდა პერუში, მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლის, მაჩუ-პიქჩუს მახლობლად ორი მატარებლის შეჯახების შედეგად. მსხვერპლის შესახებ პერუს ჯანდაცვის სამინისტრო იუწყება.

კატასტროფა 30 დეკემბერს მოხდა. მატარებელი, რომელსაც მაჩუ-პიქჩუდან ტურისტები მოჰყავდა, ძეგლისკენ მიმავალ მატარებელს შეეჯახა. დაღუპულია ერთ-ერთი მატარებლის მემანქანე.

შეჯახების მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია, მიმდინარეობს გამოძიება.

ინკების უძველესი ქალაქი მაჩუ-პიქჩუ, რომელიც იუნესკოს მიერ მსოფლიო მემკვიდრეობადაა აღიარებული, სამხრეთ ამერიკის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ძეგლია.

2024 წლის მონაცემებით, მაჩუ-პიქჩუს დაახლოებით 1,5 მილიონი ტურისტი სტუმრობდა.


