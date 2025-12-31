გაათავისუფლეს ოკუპირებულ ცხინვალში დაკავებული თამარ მეარაყიშვილი

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ადასტურებენ ინფორმაციას, რომ სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მეარაყიშვილი თავისუფალია და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე იმყოფება.
ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმმა ახალგორში მცხოვრები სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მეარაყიშვილი „ჯაშუშობის“ ბრალდებით რამდენიმე დღის წინ დააკავა.
თამარ მეარაყიშვილი გუშინ, 30 დეკემბერს, პროტესტის ნიშნად დაწყებული შიმშილობის ფონზე კლინიკაში გადაიყვანეს, ინფორმაცია ამის შესახებ მისმა ადვოკატმა ალან ბაზაევმა გაავრცელა.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ე.წ. გენერალურმა პროკურატურამ მეარაყიშვილის „გაძევების“ შესახებ განაცხადა.
„ცხინვალის საქალაქო სასამართლოს 31 დეკემბრის გადაწყვეტილებით, სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის გენერალური პროკურორის გადაწყვეტილების საფუძველზე, საქართველოს მოქალაქე თამილა აკაკიევნა მეარაყიშვილი სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკიდან გააძევეს“, - ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში.
თამარ მეარაყიშვილი ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ე.წ. პრეზიდენტ ალან გაგლოევთან შეხვედრას მოითხოვდა, წინააღმდეგ შემთხვევაში ცხინვალის ცენტრში საპროტესტო აქციის გამართვას გეგმავდა.
ის დაანონსებული აქციის წინა ღამით, 22 დეკემბერს, დააკავეს.
ე.წ. სასამართლომ მეარაყიშვილს 2-თვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა.
„ჯაშუშობის“ ბრალებით, მას 10-დან 20 წლამდე პატიმრობა ემუქრებოდა.
წლებია, ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე ფაქტო ხელისუფლება თამარ მეარაყიშვილს დევნის. მას ჩამოართვეს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან გასვლისთვის საჭირო დოკუმენტები და ტერიტორიის დატოვება აუკრძალეს.
