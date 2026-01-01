ზოჰრან მამდანიმ ფიცი დადო და ოფიციალურად გახდა ნიუ-იორკის მერი

34 წლის ზოჰრან მამდანიმ, - რომელიც თავს დემოკრატიულ სოციალისტს უწოდებს, - ნიუ-იორკის მერის არჩევნებში 2025 წლის 4 ნოემბერს მოიპოვა გამარჯვება.
მამდანიმ ამ პოსტზე ჩაანაცვლა ერიკ ადამსი.
4 ნოემბრის არჩევნებში კენჭს იყრიდნენ რესპუბლიკელი კერტის სლივა და ნიუ-იორკის შტატის ყოფილი გუბერნატორი ენდრიუ კუომო, რომელიც დემოკრატიული პარტიის პრაიმერიზში ზოჰრან მამდანისთან დამარცხდა და არჩევნებში დამოუკიდებელი კანდიდატის სტატუსით მონაწილეობდა. ერიკ ადამსმა ახალი ვადით კენჭისყრაზე უარი თქვა.
ზოჰრან მამდანი გახდა ნიუ-იორკის პირველი მუსლიმი მერი.
ზოჰრან მამდანი უგანდაში დაიბადა. ოჯახი ნიუ-იორკში დასახლდა, როცა ზოჰრან მამდანი შვიდი წლის იყო. უმაღლესი განათლება მიღებული აქვს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბოუდინ-კოლეჯში, რომელიც მენის შტატში მდებარეობს. ზოჰრან მამდანის მამა ინდოეთში დაბადებული უგანდელია, დედა - ინდოელი. მამა ისტორიკოსი და ანთროპოლოგი, კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორი მაჰმუდ მამდანია, დედა - კინორეჟისორი მირა ნაირი.
