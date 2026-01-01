Rzeczpospolita: ვარშავაში დააკავეს უკრაინელი, რომელსაც აღმოაჩნდა სიგნალის ჩამხშობი უკანონო მოწყობილობა

ვარშავის აეროპორტში დააკავეს უკრაინის მოქალაქე, 23 წლის ილია ს. , რომელსაც თან აღმოაჩნდა რადიოსიგნალის ჩამხშობი უკანონო მოწყობილობა. ამის შესახებ Rzeczpospolita იუწყება.
გამოცემის თანახმად, უკრაინელი დაახლოებით ექვსი საათის განმავლობაში მუშაობდა ლეპტოპზე ტერმინალის ღია სივრცეში მდებარე კაფეში, რამაც აეროპორტის უსაფრთხოების სამსახურის ყურადღება მიიპყრო.
ჩხრეკის დროს დაკავებულს აღმოაჩნდა მოწყობილობა, რომელსაც შეუძლია რადიოტალღების ჩახშობა დიაპაზონებში, რომლებიც გამოიყენება საავიაციო კომუნიკაციებისთვის, რადარისა და ნავიგაციისთვის. ამასთან, Rzeczpospolita-ს წყაროების ცნობით, მან ვერ ახსნა, რატომ იმყოფებოდა აეროპორტში ან რატომ ჰქონდა ჩამხშობი. უკრაინელმა ასევე განაცხადა, რომ ერთდროულად არის როგორც სამხედრო, ასევე ბიზნესმენი და მუდმივად ცხოვრობს კანადაში.
რადიოსიგნალის ჩამხშობებს შეუძლია მობილური კომუნიკაციების, GPS-ის და სხვა სისტემების მუშაობის დარღვევა. ასეთი აღჭურვილობის ფლობა პოლონეთში უკანონოა, აღნიშნავს Rzeczpospolita.
18 ნოემბერს პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა ვარშავასა და ლუბლინს შორის რკინიგზაზე მომხდარი აფეთქებების შესახებ განაცხადა და დივერსიაში რუსეთი დაადანაშაულა. დააკავეს დანაშაულში მონაწილეობაში ეჭვმიტანილი უკრაინის ორი მოქალაქე.
