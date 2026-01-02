შვეიცარიაში გამომძიებლებმა დაადგინეს, რომ ამ ქვეყნის სათხილამურო კურორტ კრანს-მონტანაში ახალი წლის ღამეს ხანძრის კატასტროფა მაგიდის ფეირვერკმა, ე.წ. ბენგალიურმა შუშხუნებმა გამოიწვია. კატასტროფას 40 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა და 119 დაშავდა - უმეტესობა იმდენად მძიმედ, რომ მათი სიცოცხლე კრიტიკულ მდგომარეობაში რჩება.
დაშავებულები მკურნალობენ ჟენევისა და ლოზანის დამწვრობის ცენტრებში, ასევე საზღვარგარეთ, მათ შორის გერმანიაში. ექიმების თქმით, ბევრმა მიიღო არა მხოლოდ გარეგანი, არამედ შინაგანი დამწვრობაც. მკურნალობა, სავარაუდოდ, თვეების განმავლობაში გაგრძელდება.
ხელისუფლების ცნობით, დაზარალებულთა უმეტესობა შვეიცარიის მოქალაქეა, 25 მათგანი საფრანგეთიდან და იტალიიდან და სხვა ქვეყნებიდან არიან.
ადგილობრივი ხელისუფლების განცხადებით, ყველა მსხვერპლის იდენტიფიცირებას შესაძლოა დღეები დასჭირდეს. ექსპერტები ამ მიზნით სტომატოლოგიურ და დნმ-ის ნიმუშებს იყენებენ. მათ ოჯახების ინფორმირებამდე ხაზი გაუსვეს „100 პროცენტიანი დარწმუნების“ აუცილებლობას.
ამასობაში, როგორც ჩანს, ავარიის მიზეზი დადგინდა. გენერალურმა პროკურორმა ბეატრის პილუმ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ სამაგიდო ფეიერვერკი ბარის ჭერთან ძალიან ახლოს მიიტანეს და ჭერს ცეცხლი წაეკიდა.
ინტერნეტში გავრცელებულ ვიდეოებში ჩანს, თუ როგორ გადააქვთ ისინი ბარში შამპანურის ბოთლებით. გამომძიებლებმა განაცხადეს, რომ ახლა შეისწავლიან, დაცული იყო თუ არა ბარში ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების წესები. ხანძარი ახალი წლის ღამის აღნიშვნის დროს, დილის ადრეულ საათებში გაჩნდა.
კრანს-მონტანა შვეიცარიის ალპებში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ტურისტული ადგილია და, როგორც წესი, სრულად არის დაჯავშნილი ისეთი დღესასწაულების დროს, როგორიცაა შობა და ახალი წელი, სადაც მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ათასობით სტუმარი ჩადის.
შვეიცარიის სამთო კურორტზე კატასტროფული ხანძარი მაგიდის ფეიერვერკმა გამოიწვია
შვეიცარიაში გამომძიებლებმა დაადგინეს, რომ ამ ქვეყნის სათხილამურო კურორტ კრანს-მონტანაში ახალი წლის ღამეს ხანძრის კატასტროფა მაგიდის ფეირვერკმა, ე.წ. ბენგალიურმა შუშხუნებმა გამოიწვია. კატასტროფას 40 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა და 119 დაშავდა - უმეტესობა იმდენად მძიმედ, რომ მათი სიცოცხლე კრიტიკულ მდგომარეობაში რჩება.
ფორუმი