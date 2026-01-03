ზელენსკი სამშვიდობო მოლაპარაკებას უმასპინძლებს, რუსეთის მხრიდან ინტენსიური შეტევების ფონზე

უკრაინის საჰაერო ძალების განცხადებით, მათ 80 დრონი გადაიტაცეს, მსხვერპლის შესახებ ამ ჯერზე ინფორმაცია არ ვრცელდება - თუმცა 2 იანვარს ხარკოვზე მიტანილ იერიშს ემსხვერპლა ორი ადამიანი, მათ შორის სამი წლის ბავშვი, დაშავდა 31-ზე მეტი პირი.
თავდასხმებისა და მოლაპარაკებების ფონია აშშ-ის მხარდაჭერით მიმდინარე ძალისხმევა უკრაინაში უკვე თითქმის ოთხწლიანი ომის დასასრულებლად.
ზელენსკის კიევში შეუერთდებიან ევროკავშირის 15 სახელმწიფოსა და ნატოს ქვეყნების წარმომადგენლები - მათ შორის აშშ-ის დელეგაცია, რომელიც ვიდეოხიდით ჩაერთვება.
აშშ-ის პრეზიდენტს, დონალდ ტრამპს ნათქვამი აქვს, რომ საგრძნობი პროგრესია მიღწეული, თუმცა გადასაჭრელი "რჩება ერთი თუ ორი ძალიან მწვავე, ძალიან რთული საკითხი" მანამ, სანამ ორივე მხარე მოსურნე იქნება ხელი მოაწეროს ვაშინგტონის მიერ მხარდაჭერილ, 20-პუნქტიან სამშვიდობო გეგმას. ამ საკითხთა შორისაა აღმოსავლეთ უკრაინაში ტერიტორიის განაწილება და ზაპოროჟიეში მდებარე, ევროპის უდიდესი ატომური ელექტროსადგურის ბედი - ამჟამად ეს სადგური რუსეთს აქვს ოკუპირებული.
6 იანვარს ზელენსკი საფრანგეთში შეხვდება ევროპის ლიდერებს.
