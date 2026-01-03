Accessibility links

ტრამპი: მადუროს ნიუ-იორკში ჩაიყვანენ

დონალდ ტრამპი, აშშ-ის პრეზიდენტი
დონალდ ტრამპი, აშშ-ის პრეზიდენტი

ვენესუელის ლიდერი, ნიკოლას მადურო და მისი ცოლი, სილია ფლორესი ნიუ-იორკში ჩაჰყავთ, აშშ-ის სამხედრო ხომალდით, Iwo Jima-თი - აცხადებს აშშ-ის პრეზიდენტი, დონალდ ტრამპი 3 იანვარს, ტელეკომპანია Fox News-სთან ინტერვიუში.

გავრცელებული ვარაუდით, მადურო და მისი ცოლი ვენესუელიდან ვერტმფრენით გაიყვანეს და შემდეგ ხომალდზე გადასვეს.

აშშ-ის გენერალური პროკურორის, პემ ბონდის თქმით, ნიუ-იორკში ორივე მათგანს ბრალს წაუყენებენ.

მათ ბრალად ედება ნარკოტიკების ტრეფიკინგთან დაკავშირებული დანაშაულები - წერს ბონდი პლატფორმაზე X. კონკრეტულად, მადუროს ადანაშაულებენ "ნარკოტერორიზმის შეთქმულებაში" და "კოკაინის იმპორტირების შეთქმულებაში". მას ასევე ბრალად ედება ავტომატური იარაღის და ასაფეთქებელი საშუალებების ფლობა.

საბრძოლო ხომალდი Iwo Jima 1960-იან წლებში შეიმუშავეს, უწინარესად საზღვაო ქვეითების გადაყვანისა და ვერტმფრენების გადაზიდვის მიზნით. ამ ტიპის ხომალდი ცნობილი გახდა ვიეტნამის ომში წარმოებული ოპერაციებით, ასევე როგორც მაშველი ხომალდი აპოლოს კოსმიურ მისიებში.

Fox News-სთან ინტერვიუში ტრამპმა თქვა, რომ ერთი კვირის წინ მადუროს დაურეკა და მოუწოდა დანებებულიყო. "მე მას თავად ველაპარაკე, მაგრამ ვუთხარი - უნდა დათმო, უნდა დანებდე-მეთქი", ამბობს ტრამპი. თუმცა, მისი თქმით, მადურომ ამაზე უარი განაცხადა.

3 იანვარს, დილით, ტრამპმა დაადასტურა ვენესუელაზე თავდასხმა.

