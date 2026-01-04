Accessibility links

„ჩინეთი აშშ-ს მოუწოდებს, „დაუყოვნებლივ“ გაათავისუფლოს მადურო და მისი მეუღლე

ჩინეთისა და აშშ-ს დროშები, საილუსტრაციო ფოტო
ჩინეთისა და აშშ-ს დროშები, საილუსტრაციო ფოტო

ჩინეთმა აშშ-ს მოუწოდა, დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს აშშ-ში, წინასწარ პატიმრობაში მყოფი ვენესუელის პრეზიდენტი ნიკოლას მადურო და მისი მეუღლე, სილია ფლორესი, რომლებიც ვენესუელაში ჩატარებული ამერიკული სამხედრო ოპერაციის შედეგად კარაკასში დააკავეს.

„ჩინეთი მოუწოდებს აშშ-ს, უზრუნველყოს პრეზიდენტ მადუროსა და მისი მეუღლის პირადი უსაფრთხოება, დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს პრეზიდენტი მადურო და მისი მეუღლე, შეწყვიტოს ვენესუელის რეჟიმის დამხობის მცდელობები და საკითხი დიალოგისა და მოლაპარაკებების გზით მოაგვაროს“, - ნათქვამია ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში, რომელსაც CNN ავრცელებს.

ცოტა ხნით ადრე ოფიციალურმა პეკინმა განაცხადა, რომ „ჩინეთი ღრმად შოკირებულია და მკაცრად გმობს აშშ-ის მიერ ძალის აშკარა გამოყენებას სუვერენული სახელმწიფოს წინააღმდეგ...აშშ-ის ასეთი ჰეგემონიური ქმედებები სერიოზულად არღვევს საერთაშორისო სამართალს და ვენესუელის სუვერენიტეტს და საფრთხეს უქმნის მშვიდობასა და უსაფრთხოებას ლათინურ ამერიკასა და კარიბის ზღვის რეგიონში“

„ჩვენ მოვუწოდებთ აშშ-ს, დაიცვას საერთაშორისო სამართალი, გაეროს წესდების მიზნები და პრინციპები და შეწყვიტოს სხვა ქვეყნების სუვერენიტეტისა და უსაფრთხოების დარღვევა“.

აშშ-ს თავდასხმა ვენესუელაზე ასევე დაგმეს რუსეთმა და ირანმა.

გაეროს გენერალური მდივანმა ანტონიუ გუტერეშმა აშშ-ს ამ ნაბიჯს "სახიფათო პრეცედენტი“ უწოდა. 5 იანვარს ამ საკითხზე გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომა დაინიშნა, რომლის გამართვა რუსეთისა და ჩინეთის მხარდაჭერით კოლუმბიამ მოითხოვა.

