ზელენსკიმ სანქციები დაუწესა რუსეთის არმიისთვის ელექტრონული საბრძოლო აღჭურვილობის მომწოდებლებს

ვოლოდიმირ ზელენსკი
ვოლოდიმირ ზელენსკი

4 იანვარს, უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ხელი მოაწერა ბრძანებულებას, რომლითაც ამოქმედდა ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს გადაწყვეტილება 95 ფიზიკური და 70 იურიდიული პირის მიმართ სანქციების დაწესების შესახებ, რომელთა უმეტესობა რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეები და რეზიდენტები არიან.

დასანქცირებულებს შორისაა საწარმოები და მათი მენეჯერები, რომლებიც დაკავშირებული არიან რუსეთის სახელმწიფო თავდაცვის კონტრაქტების მომსახურებასთან და მის თავდაცვით-სამრეწველო კომპლექსის საქმიანობასთან - ისინი აწარმოებენ (და აწვდიან პროდუქტებს) რუსეთის სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსისა და ძალოვანი სტრუქტურებისთვის კომუნიკაციების, ელექტრონული ომისა და მიკროელექტრონიკის სფეროებში.

სანქციები დაწესდა რუსეთის ფედერაციის ქიმიური, სამთომოპოვებითი, მეტალურგიული და საწვავისა და ენერგეტიკის სექტორების სამრეწველო საწარმოების წინააღმდეგაც.

დეკემბერში უკრაინამ სანქციები დააწესა ე.წ. რუსული „ჩრდილოვანი ფლოტის“ თითქმის 700 ტანკერის წინააღმდეგ, რომლებსაც იყენებენ საერთაშორისო შეზღუდვების გვერდის ავლით სანქცირებული ნავთობის ტრანსპორტირებისთვის.

