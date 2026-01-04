რომის პაპი თვლის, რომ ვენესუელის ხალხის კეთილდღეობა ყველაზე მთვარი უნდა იყოს

ვატიკანში წმინდა პეტრეს მოედანზე „ანგელოზის ლოცვის“ შემდეგ, პირველმა ამერიკელმა პაპმა შეკრებილ საზოგადოებას უთხრა, რომ „საყვარელი ვენესუელელი ხალხის კეთილდღეობა ყველა სხვა მოსაზრებაზე მაღლა უნდა იყოს“.
ამით უნდა დაიძლიოს ძალადობა, მას უნდა მოჰყვეს „სამართლიანობისა და მშვიდობის გზაზე დადგომა, ქვეყნის სუვერენიტეტის გარანტია, კონსტიტუციით გათვალისწინებული კანონის უზენაესობის უზრუნველყოფა, თითოეული მოქალაქის ადამიანისა და სამოქალაქო უფლებების პატივისცემა და თანამშრომლობის, სტაბილურობისა და ჰარმონიის მშვიდობიანი მომავლის აშენება, განსაკუთრებული ყურადღება კი უღარიბეს ადამიანებზე უნდა იყოს, რომლებიც რთული ეკონომიკური მდგომარეობის გამო იტანჯებიან“.
პაპის განცხადება კარაკასში ამ ქვეყნის პრეზიდენტის მადუროს დაკავებიდან ერთი დღის შემდეგ გაკეთდა. აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა მანამდე განაცხადა, რომ აშშ-ი დაიწყებს „ვენესუელის მართვას და მისი ნავთობის მარაგების გამოყენებას“.
ვენესუელის უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით, აშშ-ის მიერ ვენესუელის პრეზიდენტ მადუროს დაკავების შემდეგ, პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულება ვენესუელის ვიცე-პრეზიდენტ დელსი როდრიგესს დაეკისრება.
აშშ-ს თავდასხმა ვენესუელაზე დაგმეს რუსეთმა და ირანმა, ჩინეთმა დაკავებული პრეზიდენტის განთავისუფლება მოითხოვა.
გაეროს გენერალური მდივანმა ანტონიუ გუტერეშმა აშშ-ს ამ ნაბიჯს "სახიფათო პრეცედენტი“ უწოდა. 5 იანვარს ამ საკითხზე გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომა დაინიშნა, რომლის გამართვა რუსეთისა და ჩინეთის მხარდაჭერით კოლუმბიამ მოითხოვა.
აშშ-ის პრეზიდენტმა 3 იანვარს განაცხადა, რომ თავისმა ქვეყანამ „წარმატებით მიიტანა ფართომასშტაბიანი იერიში ვენესუელასა და მის ლიდერზე, პრეზიდენტ ნიკოლას მადუროზე, რომელიც თავის ცოლთან ერთად იქნა დაკავებული და თვითმფრინავით გაყვანილი ქვეყნიდან. ეს ოპერაცია განხორციელდა აშშ-ის სამართალდამცველი ორგანოების ჩართულობით“, - წერია დონალდ ტრამპის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.
ფორუმი