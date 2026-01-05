Accessibility links

9 იანვრამდე არ განახლდება სარკინიგზო რეისები თბილისიდან ფოთის, ზუგდიდისა და ოზურგეთის მიმართულებით

„საქართველოს რკინიგზის“ შემადგენლობა
„საქართველოს რკინიგზის“ შემადგენლობა

9 იანვრიდან აღდგება სარკინიგზო რეისები დედაქალაქიდან დასავლეთ საქართველოს სამი ქალაქის: ფოთის, ზუგდიდისა და ოზურგეთის მიმართულებით. ინფორმაციას ავრცელებს სახელმწიფო კომპანია „საქართველოს რკინიგზა“.

თოვლის მოსვლით გამოწვეული „რთული მეტეოროლოგიური პირობების და განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში შექმნილი უამინდობის“ მიზეზით, 3 იანვარს საქალაქთაშორისო და საგარეუბნო რეისები შეჩერდა. ერთადერთი რეისი, რომელიც ამ დროის განმავლობაში მუშაობდა, იყო თბილისიდან ბათუმში და ბათუმიდან თბილისისკენ მოძრავი შემადგენლობები.

„გაუქმებული რეისების ბილეთების საფასური მგზავრებს სრულად აუნაზღაურდებათ“, - კიდევ ერთხელ განაცხადეს რკინიგზაში დღეს, 5 იანვარს.

ამ განცხადებას სოციალურ ქსელში მგზავრები პასუხობენ:

  • „რა ოპერატიულები ხართ, აი რას ნიშნავს მოდერნიზებული რკინიგზა“;
  • „ნუ შლით კომენტარებს“;
  • „როგორი დროული ინფორმაცია იყო!.. თქვენ თუ ასე მუშაობთ, ყოჩაღ!.. დღევანდელი მატარებლის ბილეთი მქონდა, თურმე, რეისი გაუქმებულია და ამის შესახებ არავინ მომაწოდა ინფორმაცია. უპასუხისმგებლოებო!..“
  • „ანუ ხალხი სადგურებზე უნდა მიიყვანოთ და მერე უთხრათ ეს ინფორმაცია, ფარ**კებო?“

უამინდობის მიზეზით თბილისიდან ფოთისკენ მიმავალი მატარებელი შეფერხებით მოძრაობდა რამდენიმე დღით ადრე, 30 დეკემბერსაც.

„კანტორა ხართ, მეტი არაფერი. საერთოდ უნდა გაუქმდეს თქვენი კომპანია. დღეს მოვდიოდი სენაკიდან. 8 საათზე ჩამოვედი სადგურში და მეუბნებიან, რეისი გაუქმდაო. არც მესიჯი, არც მეილი. ოპერატორი მეუბნება ჩვენი გვერდი შეგემოწმებინაო“, - დაწერა ერთ-ერთმა მგზავრმა "საქართველოს რკინიგზის" ერთ-ერთ ფეისბუკპოსტზე.

"საქართველოს რკინიგზამ" „საუკუნის პროექტის“, რომლითაც უღელტეხილის მონაკვეთზე ახალი ინფრასტრუქტურა მოაწყო, პრეზენტაცია 24 დეკემბერს გამართა. პროექტის ღირებულება დაახლოებით ერთი მილიარდი ლარია. ღონისძიებას უმაღლესი თანამდებობის პირები ესწრებოდნენ.

