Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

სიტყვის თავისუფლების ბოროტად გამოყენება ურთულესი გამოცდაა - 2026 წლის საშობაო ეპისტოლე

„ქართული ოცნების“ დამფუძნებელი ბიძინა ივანიშვილი (მარცხნივ) და საქართველოს პატრიარქი ილია მეორე.
„ქართული ოცნების“ დამფუძნებელი ბიძინა ივანიშვილი (მარცხნივ) და საქართველოს პატრიარქი ილია მეორე.

6 იანვრის საღამოს, შობის დადგომამდე, სამების საკათედრო ტაძარში ტრადიციულად წაიკითხეს საქართველოს პატრიარქ ილია II-ის სახელით გამოქვეყნებული ეპისტოლე. მისი ერთი ნაწილი სიყვარულს, თავისუფლებასა და სიტყვის თავისუფლებას ეთმობა.

„დღეს სიყვარულზეც და თავისუფლებაზეც ყველა ლაპარაკობს, მაგრამ გამოუსწორებელ შეცდომას უშვებენ ისინი, ვინც ცოდვის და ცოდვითი ცხოვრების სიყვარულს ჭეშმარიტ სიყვარულთან აიგივებს და ისინიც, ვინც ყველაფრის უფლებას თავისუფლებად მიიჩნევენ.

სიტყვის თავისუფლების ბოროტად გამოყენება ჩვენი დროის ერთ-ერთი ურთულესი გამოცდაა, რომელსაც წარმატებით მხოლოდ ის დაძლევს, ვინც შეძლებს სიმართლის გზით უფლისკენ ღირსეულ სვლას, დათმენასა და პატიებას; ვინც ნებისმიერ ადამიანში, ცოდვათა სიმძიმის მიუხედავად, მაინც დაინახავს ხატებას ღვთისას და ბოროტებაზე ბოროტებით არ უპასუხებს“, - წერია ეპისტოლეში.

გასულ წელს სადავო პარლამენტმა, რომლის უმრავლესობაშიც პარტია „ქართული ოცნებაა“, არაერთი კანონი მიიღო სიტყვის თავისუფლების შესაზღუდად: აკრძალა აქციებზე ნიღბების ტარება, დემონსტრანტებს შეზღუდვები დაუწესა ტროტუარზე პროტესტის შემთხვევაშიც კი, პატიმრობით ისჯება საავტომობილო გზის ან ფეხით სავალი ადგილების გადაკეტვა (განმეორების შემთხვევაში აღიძვრება სისხლის სამართის საქმე) და ა.შ.

ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG