რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესია, კიდევ რამდენიმე, მათ შორის საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მსგავსად, 7 იანვარს შობას აღნიშნავს.
კრემლის ოფიციალური ინფორმაციით, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი საშობაო ღვთისმსახურებას დაესწრო მოსკოვის ოლქში, წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარში. კონკრეტულად სად მდებარეობს ეს ტაძარი, კრემლს არ უთქვამს.
რუსი პროპაგანდისტი ჟურნალისტი ალექსანდრ იუნაშევი ტელეგრამზე წერდა, რომ პუტინი, როგორც „ჭეშმარიტი უმაღლესი მთავარსარდალი”, შობის დღესასწაულს გაატარებდა „სპეციალური სამხედრო ოპერაციის”(ომი უკრაინაში) მონაწილეებთან ერთად და „ამ ღონისძიების გაშუქება” იოლი არ იქნებოდა, რადგან მონაწილეებს შორის იქნებოდნენ ისინი, ვისი „გამოჩენაც” არ შეიძლება.
კრემლის მიერ გავრცელებულ კადრებში ტაძარში პუტინსა და რამდენიმე სამხედროსთან ერთად ჩანან ქალები და ბავშვები. რუსეთის პრეზიდენტმა მართლმადიდებლებს შობა მიულოცა და განაცხადა, რომ ხშირად იესო ქრისტეს მხსნელს უწოდებენ, რადგან დედამიწაზე ადამიანების გადასარჩენად მოვიდა და რუსეთის მეომრებიც, თითქოსდა, უფლის დავალებით ასრულებენ სამშობლოსა და მისი ხალხის გადარჩენის მისიას.
დამოუკიდებელი გამოცემა „აგენტსტვო” ყურადღებას ამახვილებს, რომ 2023 და 2024 წლებში კრემლს არ დაუმალავს კონკრეტული ადგილები, სადაც პუტინი შობას შეხვდა.
გამოცემის ანალიზის თანახმად, ეკლესია, სადაც გასულ ღამით პუტინი შობის აღსანიშნავად იმყოფებოდა, მდებარეობს მოსკოვის ოლქის ქალაქ სოლნეჩნოგორსკში, სპეციალური დანიშნულების ცენტრის, „სენეჟის“(სამხედრო ნაწილი 92154) ტერიტორიაზე.
სამხედრო პირი, რომელიც კრემლის მიერ გავრცელებული კადრებით, პუტინთან ყველაზე ახლოს დგას, ამ ნაწილის მეთაური, დაზვერვის მთავარი სამმართველოს (ГРУ) გენერალ-ლეიტენანტი ალექსეი გალკინია.
2025 წელს გამოცემა The Wall Street Journal-ი წერდა, რომ სპეცოპერაციების ელიტური ცენტრი „სენეჟი“ დასავლეთის ქვეყნებში დივერსიების მოწყობითაა დაკავებული. დასავლეთის დაზვერვა ამ ცენტრს მიიჩნევს პასუხისმგებლად ევროპაში, კომპანია DHL-ის საწყობებში ამანათების აფეთქებასა და სამხედრო პროდუქციის მწარმოებელი გერმანული კონცერნის, Rheinmetall-ის გენერალურ დირექტორზე თავდასხმის მომზადებაზე.
