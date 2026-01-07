ამერიკის ციხეში გარდაიცვალა რუსეთის სასარგებლოდ ჯაშუშობისთვის მსჯავრდადებული ოლდრიჩ ეიმსი

ამერიკის შტატ მერილენდის ციხეში გარდაიცვალა ოლდრიჩ ეიმსი, ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოს (CIA) ყოფილი თანამშრომელი, რომელიც 1990-იან წლებში სსრკ-სა და რუსეთის სასარგებლოდ ჯაშუშობისთვის იყო გასამართლებული. ამერიკულმა მედიამ 84 წლის ეიმსის გარდაცვალების შესახებ აშშ-ის ციხეების ფედერალურ ბიუროზე დაყრდნობით გაავრცელა ინფორმაცია. ის 5 იანვარს გარდაიცვალა. გარდაცვალების მიზეზი არ გახმაურებულა.
The Washington Post-ისა და CBS-ის ცნობით, ეიმსის საქმიანობას მოჰყვა სულ მცირე 10 აგენტის სიკვდილი - ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოს მიერ დაქირავებული საბჭოთა კავშირის სპეცსამსახურების ოფიცრებისა, რომლებსაც სსრკ-ში დახვრეტა მიესაჯათ ღალატის ბრალდებით. ამან ასევე გავლენა მოახდინა CIA-ის 100-ზე მეტ ოპერაციაზე. ეს ითვლება ამერიკული დაზვერვისთვის მის ისტორიაში მიყენებულ ერთ-ერთ ყველაზე სერიოზულ დარტყმად. როგორც თავად ეიმსმა აღიარა სასამართლოში, მან საბჭოთა კგბ-ს მიაწოდა მისთვის ცნობილი თითქმის ყველა CIA-ისა და სსრკ-ში არსებული სხვა ამერიკული და უცხოური სპეცსამსახურების აგენტთა ვინაობა. მან კგბ-სთან თანამშრომლობა 1985 წელს დაიწყო, ამასთან, სხვა მრავალი ორმაგი აგენტისგან განსხვავებით, არა იდეოლოგიური, არამედ ანგარებიანი მოსაზრებებით. აღნიშნავენ, რომ 1994 წლის თებერვალში მისი გამოაშკარავებისა და დაპატიმრების ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი იყო მისი დიდი ხარჯები. იმავე წელს მას სამუდამო პატიმრობა მიესაჯა შეწყალების უფლების გარეშე.
ეიმსის საქმის გამო გადადგა CIA-ის მაშინდელი დირექტორი, ჯეიმს ვულსი, და ამ საქმემ გამოიწვია აშშ-რუსეთის ურთიერთობებში დაძაბულობის დროებითი ზრდა. „გაჩნდა შეკითხვები: თუ რუსეთი ჩვენს წინააღმდეგ ჯაშუშურ საქმიანობას ახორციელებს, არ უნდა გავაუქმოთ ან შევაჩეროთ მისი დახმარება?“ იხსენებდა აშშ-ის მაშინდელი პრეზიდენტი ბილ კლინტონი. მისი სიტყვებით, ის იმ დროს ამის წინააღმდეგი იყო. რუსეთის პრეზიდენტმა ბორის ელცინმა განაცხადა, რომ არ იცოდა ეიმსის საქმიანობის შესახებ.
ფორუმი