უკრაინაში იძიებენ იატაკქვეშა სკოლის საქმიანობას, რომელშიც ბავშვებს საბჭოთა სიმღერებს ასწავლიდნენ

უკრაინის გენერალური პროკურორის ოფისმა გამოაცხადა წინასწარი გამოძიების დაწყების შესახებ პროექტ Slidstvo.Info-ს მიერ გამოვლენილ ფაქტებთან დაკავშირებით, რომლებიც ეხება უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის (მოსკოვის საპატრიარქო) მონასტერ ჰოლოსიევსკა პუსტინის ტერიტორიაზე არსებულ იატაკქვეშა სკოლას.
პროექტის ჟურნალისტებმა განაცხადეს, რომ მონასტერში 2025 წლის თებერვლიდან ფუნქციონირებს საგანმანათლებლო დაწესებულება, სადაც 60-ზე მეტი მოსწავლე სწავლობს პირველიდან მეცხრე კლასამდე. „სკოლას“ არა აქვს ოფიციალური ლიცენზია და მასწავლებლები მას „ოჯახურ კლუბს“ უწოდებენ. თუმცა, როგორც იტყობინებიან, მას აქვს „ჩვეულებრივი სკოლის ყველა ატრიბუტი“ (სრული სასწავლო დღე დილის 9:00 საათიდან შუადღის 2:00 საათამდე, განხანგრძლივებული დღის ჯგუფი, ტესტები და შეფასებები). მოსწავლეები ასევე ოფიციალურად არიან ჩარიცხულნი კიევის მახლობლად, ხოტიანოვკაში მდებარე კერძო ლიცეუმში, სადაც მონასტრის „სკოლა“ ბავშვების შეფასებებს აგზავნის.
მონასტერთან არსებულ „სკოლაში“ ბავშვებს უკრაინულთან ერთად რუსულ ენასაც ასწავლიან: ის სასწავლო გეგმაში „სლავურ ენად“ არის მითითებული. ისინი ასევე იყენებენ საბჭოთა კავშირის ზოგიერთ სახელმძღვანელოს, მაგალითად, 1966 წლის არითმეტიკის სახელმძღვანელოს, ხოლო ბავშვები მუსიკის გაკვეთილებზე მღერიან საბჭოთა სიმღერებს, იტყობინება Slidstvo.Info.
პროკურატურის ცნობით, გამომძიებლები ადგენენ საგანმანათლებლო დაწესებულების შექმნისა და ფუნქციონირების გარემოებებს, ამოწმებენ, სწავლობდნენ თუ არა ბავშვები სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, სადაც ოფიციალურად უნდა ესწავლათ და ადგენენ სკოლის დაფინანსების წყაროებს.
წინასწარი გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 436-1 მუხლის პირველი ნაწილით (კომუნისტური და ნაცისტური სიმბოლოების დამზადება და გავრცელება და კომუნისტური და ნაციონალ-სოციალისტური (ნაცისტური) ტოტალიტარული რეჟიმების პროპაგანდა). შემოწმება დაიწყო უკრაინის განათლების სამინისტრომაც.
„კიევში თავად იატაკქვეშა სკოლის არსებობა, რომელიც ბავშვებს „რუსული სამყაროს“ სულისკვეთებით ასწავლის სრულმასშტაბიანი ომის მეოთხე წელს, არის სიტუაცია, რომელსაც ახსნა არა აქვს. საკუთარი გადარჩენისთვის მებრძოლი სახელმწიფოს დედაქალაქში ასეთი სიტუაცია არა მხოლოდ მიუღებელია, არამედ პირდაპირ საფრთხეს უქმნის ბავშვებს და იმ სახელმწიფოს, რომელშიც ისინი ცხოვრობენ“, დაწერა ფეისბუკში თავის გვერდზე უკრაინის განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა ოკსენ ლისოვიმ.
