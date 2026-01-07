რუბიო დანიის ლიდერებს შეხვდება და გრენლანდიის საკითხს განიხილავს

აშშ-ის სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო მომავალ კვირაში დანიის ლიდერებს შეხვდება და იმსჯელებს გრენლანდიის საკითხზე, რომლის კონტროლის მოპოვებაც სურს შეერთებულ შტატებს.
ჟურნალისტებთან საუბრისას რუბიომ განაცხადა, რომ „ყოველ პრეზიდენტს ყოველთვის აქვს“ სამხედრო ძალის გამოყენების შესაძლებლობა, მაგრამ „ჩვენ ყოველთვის ვამჯობინებთ საკითხების სხვა საშუალებებით მოგვარებას“.
მან ასევე დაადასტურა, რომ აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი დაინტერესებულია გრენლანდიის შეძენით, თუმცა როგორც გრენლანდიამ, ასევე დანიამ, რომელსაც ეკუთვნის ეს კუნძული, მკაფიოდ განაცხადეს, რომ ის არ იყიდება.
თეთრი სახლის პრესმდივანმა კეროლაინ ლევიტმა განაცხადა, რომ ტრამპი „ყოველთვის განიხილავს ყველა ვარიანტს“, მაგრამ „დიპლომატია ყოველთვის იყო პრეზიდენტის პირველი ვარიანტი“. ლევიტმა ადრე თქვა, რომ სამხედრო ძალის გამოყენება იმ ვარიანტებს შორისაა, რომლებსაც ამერიკის პრეზიდენტი განიხილავს.
როგორც Axios აღნიშნავს, ამ განცხადებებმა უკიდურესი შეშფოთება გამოიწვია დანიასა და ნატოს სხვა წევრებში. გამოცემის წყაროს ცნობით, ბოლო კვირების განმავლობაში დანიამ გააცნობიერა, რომ გრენლანდიასთან დაკავშირებით მოკავშირეების ჩუმად დარწმუნების მისმა სტრატეგიამ ვერ შეძლო ტრამპის დარწმუნება. 6 იანვარს დანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლარს ლოკე რასმუსენმა და გრენლანდიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვივიან მოტსფელდტმა რუბიოსთან შეხვედრა მოითხოვეს.
მიმდინარე კვირის დამდეგს ევროპის უდიდესი ქვეყნების ლიდერებმა ერთობლივად გამოხატეს დანიის მიმართ მხარდაჭერა და ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ მისი ავტონომიური არქტიკული ტერიტორია გრენლანდია მხოლოდ კუნძულის მოსახლეობას ეკუთვნის. მათ ასევე აღნიშნეს, რომ არქტიკაში უსაფრთხოება უნდა უზრუნველყოფილი იყოს ნატოს მოკავშირეებთან, მათ შორის შეერთებულ შტატებთან ერთად.
დონალდ ტრამპმა არაერთხელ გამოთქვა გრენლანდიაზე კონტროლის მოპოვების სურვილი. მან პირველად ეს იდეა 2019 წელს, თავისი პირველი საპრეზიდენტო ვადის დროს გამოთქვა. ტრამპმა განაცხადა, რომ გრენლანდია სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია აშშ-ის სამხედროებისთვის და რომ დანიამ საკმარისი არ გააკეთა მის დასაცავად.
გრენლანდიის სტრატეგიული მდებარეობა ევროპასა და ჩრდილოეთ ამერიკას შორის მას აშშ-ის ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემისთვის მნიშვნელოვან ადგილად აქცევს. მინერალური რესურსებით სიმდიდრე ასევე თანხმობაშია ვაშინგტონის სურვილთან, შეამციროს ჩინურ ექსპორტზე დამოკიდებულება.
