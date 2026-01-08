მოკლული მასწავლებლის, გიგა ავალიანის ოჯახი გენერალური პროკურორის გადადგომას მოითხოვს

გენერალურ პროკურატურასთან საპროტესტო აქციას მართავენ მოკლული მასწავლებლის, გიგა ავალიანის ოჯახის წევრები, ადვოკატები და მხარდამჭერები.
აქციაზე სიტყვით გამოსვლისას, ოჯახის ერთ-ერთმა ადვოკატმა ზაზა ხატიაშვილმა მოითხოვა გენერალური პროკურორის, გიორგი გვარაკიძის გადადგომა. მოგვიანებით ეს მოთხოვნა გაიმეორა გიგა ავალიანის ბიძამაც.
ზაზა ხატიაშვილის სიტყვებით, თუ 17 იანვრამდე გიორგი გვარაკიძე არ გადადგება, 15:00 სთ-ზე აქციას გამართავენ და გიგა ავალიანის დედა ეკა კუპატაძე შიმშილობას დაიწყებს.
„ვითხოვთ გენერალური პროკურორის, გიორგი გვარაკიძის გადადგომას. ყველა ადამიანი ერთი დღე ვიშიმშილებთ, ყველა, ვისაც მოგვინდება, ვიშიმშილებთ, სანამ ეს კაცთმოძულე პროკურორი არ მოგვშორდება", - თქვა ზაზა ხატიაშვილმა.
მან მიმართა ქართველ ემიგრანტებს, საქართველოს საელჩოების შენობებთან გამართონ გამაფრთხილებელი აქცია. ამასთან, მისი თქმით, "საქართველოს ყველა ქალაქში გაიმართება აქცია კაცთმოძულე პროკურორის გადადგომის მოთხოვნით".
აქციაზე გიგა ავალიანის დედამ ეკა კუპატაძემ შეკრებილებს მადლობა გადაუხადა მხარდაჭერისთვის და კიდევ ერთხელ მოუწოდა პროკურატურას თავისი შვილის საქმის კვალიფიკაციის შეცვლისკენ. ოჯახი გამოძიების გაგრძელებას მოითხოვს ჯგუფურად ჩადენილი განზრახ მკვლელობის მუხლით, რათა "განსასჯელის სკამზე აღმოჩნდეს" დანაშაულთან შესაძლო კავშირში მყოფი ყველა ადამიანი.
გუშინ, 7 იანვარს, საქართველოს პროკურატურამ გიგა ავალიანის საქმესთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა. უწყებამ მზაობა გამოთქვა, შეხვდეს გიგა ავალიანის ოჯახის წევრებს და განუმარტოს თითოეული საგამოძიებო მოქმედების და ამ მოქმედებათა საფუძველზე დაკავებული პირების ქმედების სამართლებრივი კვალიფიკაციის მინიჭების საფუძვლები.
- გამოძიების თანახმად, 1 ოქტომბერს 28 წლის გიგა ავალიანს თემქის დასახლებაში, სახლთან ახლოს, 17 წლის არასრულწლოვანი ფიზიკურად გაუსწორდა.
- ძალადობა ტელეფონით გადაიღო მასთან ერთად მყოფმა კიდევ ერთმა არასრულწლოვანმა - 16 წლის მოზარდმა. ისინი შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ.
- სასტიკად ნაცემი გიგა ავალიანი ღამის 11 საათისთვის იქვე მცხოვრებმა ბავშვებმა უგონოდ იპოვეს და სასწრაფო სამედიცინო დახმარება გამოიძახეს.
- გიგა ავალიანმა 23 დღეს იცოცხლა და 24 ოქტომბერს გონზე მოუსვლელად გარდაიცვალა.
- სისხლის სამართლის საქმეზე დაკავებული და ბრალდებულია ოთხი არასრულწლოვანი.
- ერთს ბრალდება წარდგენილი აქვს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 117-ე მუხლის მე-2 ნაწილით (ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება, რამაც გამოიწვია სიცოცხლის მოსპობა), ხოლო სამს 376-ე მუხლის პირველი ნაწილით (დანაშაულის შეუტყობინებლობა იმის მიერ, ვინც ნამდვილად იცის, რომ მზადდება და ჩადენილია მძიმე დანაშაული) გათვალისწინებული დანაშაულების ჩადენისთვის".
- შსს განაგრძობს გამოძიებას ცალკე გამოყოფილ საქმეზე.
