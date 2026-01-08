სახელმწიფო დაზღვევა შეუჩერდებათ მათ, ვინც 6 თვე საზღვარგარეთ იმყოფება

დოკუმენტი 1 იანვრიდან ამოქმედდა.
იმ შემთხვევაში, თუკი საქართველოს მოქალაქე დაკარგავს საყოველთაო დაზღვევას, სერვისების მისაღებად ის ახლიდან უნდა ჩაერთვას სისტემაში - ამისთვის შესაძლოა საჭირო გახდეს სოციალური მომსახურების სააგენტოში ვიზიტი და განცხადების დაწერა.
საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემა 2013 წლიდან მოქმედებს - მას შემდეგ, რაც „ნაციონალური მოძრაობის“ ხელისუფლების ნაცვლად „ქართულმა ოცნება“ მოვიდა. ეტაპობრივად დაფინანსების წესებიც შეიცვალა. ამბულატორული სერვისების ნაწილს სახელმწიფო სრულად აფინანსებს, ასევე ფინანსდება გეგმიური და არაგეგმიური ოპერაციები ნაწილობრივ ან მეტწილად.
ფორუმი