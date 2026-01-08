Accessibility links

სახელმწიფო დაზღვევა შეუჩერდებათ მათ, ვინც 6 თვე საზღვარგარეთ იმყოფება

საყოველთაო ჯანდაცვა 2013 წლიდან ფუნქციონირებს.

საქართველოს ის მოქალაქეები, რომლებიც 6 თვეს უცხოეთში გაატარებენ, სახელმწიფო დაზღვევა შეუჩერდებათ. დადგენილება, რომელიც არსებულ წესს ცვლის, „ქართული ოცნების“ მთავრობის ჯანდაცვის მინისტრმა, მიხეილ სარჯველაძემ 31 დეკემბერს გამოსცა.

დოკუმენტი 1 იანვრიდან ამოქმედდა.

იმ შემთხვევაში, თუკი საქართველოს მოქალაქე დაკარგავს საყოველთაო დაზღვევას, სერვისების მისაღებად ის ახლიდან უნდა ჩაერთვას სისტემაში - ამისთვის შესაძლოა საჭირო გახდეს სოციალური მომსახურების სააგენტოში ვიზიტი და განცხადების დაწერა.

საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემა 2013 წლიდან მოქმედებს - მას შემდეგ, რაც „ნაციონალური მოძრაობის“ ხელისუფლების ნაცვლად „ქართულმა ოცნება“ მოვიდა. ეტაპობრივად დაფინანსების წესებიც შეიცვალა. ამბულატორული სერვისების ნაწილს სახელმწიფო სრულად აფინანსებს, ასევე ფინანსდება გეგმიური და არაგეგმიური ოპერაციები ნაწილობრივ ან მეტწილად.

