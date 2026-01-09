გადადგა უკრაინის თავდაცვის მინისტრი, დენის შმიჰალი

უკრაინის უმაღლესი რადის სპიკერის, რუსლან სტეფანჩუკის განცხადებით, პარლამენტი მათ განცხადებებს უახლოეს დღეებში განიხილავს.
თავდაცვის მინისტრის პოსტზე დენის შმიჰალი 2025 წლის ივლისიდან მუშაობდა, მანამდე იგი ხუთ წელზე მეტი დროის განმავლობაში უკრაინის მთავრობის ხელმძღვანელი იყო. იანვრის დასაწყისში უკრაინის პრეზიდენტმა, ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გამოაცხადა, რომ შმიჰალს შესთავაზა უკრაინის ენერგეტიკის სამინისტროს ხელმძღვანელისა და პირველი ვიცე-პრემიერის თანამდებობები.
ზელენსკიმ თავდაცვის მინისტრის თანამდებობა შესთავაზა მიხაილო ფედოროვს, რომელიც 2019 წლიდან მსახურობს ვიცე-პრემიერისა და ციფრული ტრანსფორმაციის მინისტრის პოსტებზე.
