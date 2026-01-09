შვედეთში დააკავეს რუსეთის სასარგებლოდ ჯაშუშობაში ეჭვმიტანილი პირი

შვედეთში დააკავეს 33 წლის კაცი, რომელიც რუსეთის სასარგებლოდ ჯაშუშობაშია ეჭვმიტანილი - იუწყება ქვეყნის პროკურატურა.
"წინასწარი გამოძიება ადრეულ ეტაპზეა. მოცემულ მომენტში გამოძიება მიანიშნებს, რომ ეჭვმიტანილმა კავშირი დაამყარა რუსეთის დაზვერვასთან" - განაცხადა პროკურორმა მატს იუნგკვისტმა. ეჭვმიტანილის სახელს არ აცხადებენ.
ეჭვმიტანილი 4 იანვარს დააკავეს. ცნობილია, რომ იგი ცენტრალურ შვედეთში ცხოვრობს. გამოცემა Expressen-ი წერდა, რომ, გამოძიების ვერსიით, იგი ჯაშუშობაში ჩართული იყო 2022 წლიდან დაკავების მომენტამდე. სხვა დეტალები ჯერჯერობით უცნობია.
