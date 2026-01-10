ევროკავშირმა 25-წლიანი მოლაპარაკებების შემდეგ სავაჭრო შეთანხმებას მიაღწია სამხრეთ ამერიკასთან

ევროკავშირის ქვეყნებმა დაამტკიცეს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ხელმოწერა MERCOSUR-თან, სამხრეთ ამერიკის ბლოკთან, რომელიც წარმოადგენს საერთო ბაზარს რეგიონის ექვსი ქვეყნისთვის. ამ შეთანხმების შესახებ მოლაპარაკებები 25 წელი გრძელდებოდა.
Reuters-ის ცნობით, შეთანხმებას 21 ქვეყანამ დაუჭირა მხარი. ავსტრია, საფრანგეთი, უნგრეთი, ირლანდია და პოლონეთი წინააღმდეგი იყვნენ, ხოლო ბელგიამ თავი შეიკავა. დამტკიცებისთვის საჭირო იყო მინიმუმ 15 ქვეყნის თანხმობა, რაც ბლოკის მოსახლეობის 65%-ს შეადგენს.
ევროკომისია და ისეთი ქვეყნები, როგორებიცაა გერმანია და ესპანეთი, ამტკიცებენ, რომ შეთანხმება ხელს შეუწყობს აშშ-ის იმპორტის ტარიფებით გამოწვეული ბიზნესის დანაკარგების კომპენსირებას და ჩინეთზე დამოკიდებულების შემცირებას.
შეთანხმების მოწინააღმდეგეები, საფრანგეთის ხელმძღვანელობით, აცხადებენ, რომ ეს გამოიწვევს იაფი საკვების იმპორტის ზრდას, რაც ზიანს მიაყენებს ადგილობრივ ფერმერებს.
საფრანგეთის სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, ანი ჟენევარმა, განაცხადა, რომ ბრძოლა არ დასრულებულა და პირობა დადო, რომ ევროპარლამენტის სხდომაზე შეთანხმების უარყოფას მიაღწევს.
Euronews-ის ცნობით, პოლონელი ფერმერები პარასკევს მთელი ქვეყნის მასშტაბით ქუჩებში გამოვიდნენ პროტესტის გამოსახატავად - ისინი შიშობენ სამხრეთ ამერიკიდან იაფი საკვების შემოდინებას და ევროკავშირში სოფლის მეურნეობის ფასების შემცირებას. საპროტესტო აქციები ასევე გაიმართა ევროკავშირის სხვა ქვეყნებში.
ფორუმი