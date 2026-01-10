შაბათს კიევში ელექტრომომარაგების ავარიული გათიშვა გამოცხადდა

ამის შესახებ ქალაქის ადმინისტრაციამ განაცხადა და აღნიშნა, რომ საგანგებო გათიშვის შესახებ განკარგულება „უკრენერჰომ“ გასცა.
ეს გამოწვეულია უკრაინის ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე რუსეთის მიერ განხორციელებული დარტყმების შედეგებით. კიევი 8-9 იანვრის ღამეს დაბომბეს. დარტყმის შემდეგ ელექტროენერგიის გათიშვა მოხდა და, მერის, ვიტალი კლიჩკოს თქმით, საცხოვრებელი კორპუსების დაახლოებით ნახევარი გათბობის გარეშე დარჩა. რემონტის შემდეგ გათბობა ნაწილობრივ აღდგა. კლიჩკომ უკვე წინა დღეს მოუწოდა კიევის მაცხოვრებლებს, რომლებსაც ამის გაკეთება შეეძლოთ, დროებით დაეტოვებინათ ქალაქი, თუ მათ აგარაკებს ალტერნატიული გათბობისა და ენერგიის წყაროები ჰქონდათ.
კიევის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ტიმურ ტკაჩენკომ 10 იანვარს, ელექტროენერგიის საგანგებო გათიშვის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებიდან დაახლოებით ერთი საათის შემდეგ აღნიშნა, რომ სპეციალისტებმა პრობლემა მოაგვარეს და კიევი მალე დაუბრუნდება ელექტროენერგიის გრაფიკით გათიშვის რეჟიმს.
შემდგომ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კიევის უმეტეს ნაწილში ელექტროენერგია აღდგა. მარცხენა სანაპიროს ნაწილი ელექტროენერგიის გარეშე რჩებოდა. ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ დნეპრის მარცხენა სანაპიროზე ელექტრომობილების მოძრაობა დროებით შეჩერდება. მეტროს მატარებლები ხანგრძლივი ინტერვალებით მოძრაობენ.
ამჟამად კიევში ტემპერატურა დაახლოებით -10 გრადუსია და ის განაგრძობს დაცემას.
