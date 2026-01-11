Accessibility links

ზელენსკი გმობს რუსეთის "ცინიკურ ტერორს", უკრაინაში ასი ათასობით ადამიანი გათბობის გარეშეა დარჩენილი

სამთავრობო თავშესაფარი უკრაინაში, 2026 წლის 10 იანვარი
უკრაინის პრეზიდენტის, ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, რუსეთის მხრიდან უკრაინის წინააღმდეგ მიტანილი ბოლო იერიშები წარმოადგენს "მიზანმიმართულ, ცინიკურ რუსულ ტერორს". უკრაინა ყოველდღიურად ხდება დარტყმების სამიზნე, მძიმედ ზიანდება მისი ენერგეტიკის სისტემა - რის შედეგადაც ასი ათასობით ადამიანი ზამთრის ყინვაში გათბობის გარეშე რჩება.

ზელენსკის თქმით, მხოლოდ გასულ კვირაში რუსეთმა უკრაინაზე თავდასხმებისას გამოიყენა 1100-მდე დრონი, 890-ზე მეტი მართული ბომბი და სხვადასხვა ტიპის 50-ზე მეტი რაკეტა.

"ვითარება ბევრ რეგიონში რთული რჩება, ჩვენს მნიშვნელოვან ინფრასტრუქტურაზე რუსეთის დარტყმების შემდეგ" - თქვა ზელენსკიმ და მადლობა გადაუხადა სამაშველო სამსახურების თანამშრომლებს.

უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, რუსეთმა საშუალო რადიუსის ბალისტიკური რაკეტები გამოიყენა სამიზნეებზე, რომლებსაც არავითარი სამხედრო მნიშვნელობა არ აქვთ - ენერგეტიკის ობიექტებზე, საცხოვრებელ სახლებზე.

"ეს არის მიზანმიმართული, ცინიკური რუსული ტერორი ხალხის წინააღმდეგ" - თქვა ზელენსკიმ.

უკრაინის ენერგეტიკის სამინისტროს მონაცემებით, კიევში და კიევის რეგიონში 500 000-ზე მეტი მომხმარებელი რჩება ელექტროენერგიის გარეშე.

რუსეთი უარყოფს უკრაინაში სამოქალაქო პირების განზრახ მიზანში ამოღებას - მიუხედავად ბევრი მტკიცებულებისა, რომლებიც საპირისპირო სურათს აჩვენებს მას მერე, რაც მოსკოვი უკრაინაში 2022 წელს სრული მასშტაბით შეიჭრა.

