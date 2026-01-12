კვიპროსში რუსეთის საელჩოს თანამშრომელი საკუთარ კაბინეტში იპოვეს მკვდარი

რუსეთის საელჩოს წარმომადგენლებმა ადგილზე მისულ ჯგუფს შესვლაზე უარი უთხრეს და პოლიციას ცხედარი დიპლომატიური მისიის ეზოში გადასცეს. საელჩომ პოლიციას აცნობა, რომ ეს თვითმკვლელობა იყო, არსებობს მის მიერ სიკვდილის წინ დაწერილი წერილი, მაგრამ მას მოსკოვში გაგზავნიან.
ტელეარხს საელჩოს თანამშრომლის სახელი არ გაუმჟღავნებია. მოგვიანებით, დიპლომატიური მისიის ტელეგრამის არხმა გამოაქვეყნა შეტყობინება პანოვის სახელით ცნობილი თანამშრომლის გარდაცვალების შესახებ. ასევე ნათქვამია, რომ საელჩო კვიპროსის ხელისუფლებასთან თანამშრომლობს მისი ცხედრის რეპატრიაციისთვის.
გარდა ამისა, კვიპროსის პოლიციამ ადრე გაავრცელა ინფორმაცია, რომ 7 იანვარს კუნძულზე უგზო-უკვლოდ გაუჩინარდა „ურალკალის“ ყოფილი დირექტორი, 56 წლის ვლადისლავ ბაუმგერტნერი.
Philenews-ის ცნობით, ის ბოლოს 7 იანვარს ნახეს ლიმასოლში, სახლიდან გასვლისას. ბაუმგერტნერის გაუჩინარების შესახებ მისმა კოლეგამ განაცხადა.
სამძებრო სამუშაოები მიმდინარეობს სოფელ ფისურის მახლობლად, სანაპირო ზოლში, სადაც დაფიქსირდა ბოლოს მისი მობილური ტელეფონის სიგნალი. მათში მონაწილეობენ პოლიცია, სამძებრო-სამაშველო ჯგუფები და მოხალისეები.
ფორუმი