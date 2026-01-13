აშშ-მა და გაერომ რუსეთი გააკრიტიკეს "ორეშნიკის" გამოყენებით კონფლიქტის ესკალაციისთვის

12 იანვრის საღამოს გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომაზე შეერთებული შტატების ელჩმა მკაცრად გააკრიტიკა რუსეთი უკრაინის ინფრასტრუქტურაზე დარტყმების გაგრძელების გამო, მათ შორის საშუალო რადიუსის ბალისტიკური რაკეტა „ორეშნიკით“ დარტყმისთვის. განცხადებაში გაეროში მისიის ხელმძღვანელის მოადგილემ, ტემი ბრიუსმა, რუსეთის ქმედებებს კონფლიქტის კიდევ ერთი „სახიფათო და აუხსნელი“ ესკალაცია უწოდა.
მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ რუსეთის მიერ „ორეშნიკის“ დარტყმა მოხდა აშშ-სთან და რუსეთთან სამშვიდობო მოლაპარაკებების ფონზე და აღნიშნა, რომ მოსკოვის ქმედებებმა შეიძლება კონფლიქტის გაფართოება და გამწვავება გამოიწვიოს. მან ასევე განაცხადა, რომ უკრაინის ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე დარტყმები მშვიდობის საქმისა და პრეზიდენტ ტრამპის სამშვიდობო ძალისხმევის „დაცინვაა“ და აღნიშნა, რომ რუსეთმა, გასულ წელს აშშ-ის მიერ წარდგენილი უშიშროების საბჭოს რეზოლუციისთვის ხმის მიცემით აიღო ვალდებულება, რაც შეიძლება მალე მოძებნოს მშვიდობის დამყარების გზები.
ტრამპის ადმინისტრაციის დროს აშშ-ის ოფიციალური პირები გაეროში რუსეთის ქმედებებს გაცილებით ნაკლებად აკრიტიკებდნენ, ვიდრე ადრე, და აქცენტს ძირითადად აკეთებენ მშვიდობის დამყარებაზე. ამჟამინდელი გამოსვლის ფონია უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმების ესკალაცია და სამშვიდობო მოლაპარაკებებში პროგრესის არარსებობა.
წგაეროში რუსეთის წარმომადგენელმა ვასილი ნებენზიამ გაიმეორა მოსკოვის მტკიცება, რომ „ორეშნიკის“ დარტყმა იყო პასუხი დეკემბრის ბოლოს ვლადიმირ პუტინის რეზიდენციაზე განხორციელებული თავდასხმისთვის, რომელიც თითქოს განახორციელა უკრაინამ. უკრაინა უარყოფს თავდასხმას. შეერთებულმა შტატებმა, მათ შორის პრეზიდენტმა ტრამპმა, ასევე დაასკვნა, რომ ის ან საერთოდ არ ყოფილა, ან თავს დაესხნენ არა პუტინის რეზიდენციას.
ნებენზიამ ასევე განაცხადა, რომ რუსეთი მხოლოდ სამხედრო სამიზნეებს ურტყამს და გააკრიტიკა გაერო იმისთვის, რომ ის უკრაინაზე რუსეთის დარტყმებს გმობს, რუსეთზე უკრაინის დარტყმებს კი არა. ნებენზიას თქმით, რუსეთი გააგრძელებს ბრძოლას მანამ, სანამ კიევი არ დათანხმდება მშვიდობისთვის „რეალისტურ პირობებს“, თუმცა მან არ დააკონკრეტა, თუ რა პირობებია ეს. ადრე რუსეთი ერთ-ერთ მთავარ პირობად ასახელებდა დონეცკის ოლქიდან უკრაინული ჯარების გაყვანას. მოგვიანებით მოსკოვმა განაცხადა, რომ მოლაპარაკებებზე რუსეთის პოზიცია შეიძლება კიდევ უფრო გამკაცრდეს.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ლვოვის ოლქზე „ორეშნიკის“ დარტყმის შედეგად, განადგურდა ლვოვის ავიაშემკეთებელი ქარხანა. მსხვერპლი არ ყოფილა. უკრაინულმა მხარემ განაცხადა, რომ დაბომბეს სამრეწველო ობიექტი, რამაც ნგრევა გამოიწვია.
