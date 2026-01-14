Accessibility links

მატარებლის 22 მგზავრი დაიღუპა ტაილანდში მომხდარი ავარიის შედეგად

ტაილანდის რკინიგზის ინფორმაციით, მატარებელში 195 ადამიანი იმყოფებოდა

ტაილანდის დედაქალაქიდან ქვეყნის ჩრდილო-აღმოსავლეთისკენ მიმავალი მატარებელი დღეს, 14 იანვარს, დაახლოებით დილით 09:00 საათზე რელსებიდან გადავიდა მას შემდეგ, რაც შეჯახების შემდეგ სამშენებლო ამწე დაეცა ერთ-ერთ ვაგონს.

ბოლო ცნობებით დადასტურებულია 22 ადამიანის სიკვდილი, დაშავებულია 80-მდე მგზავრი.

ამწე რკინიზის მონაკვეთზე სამშენებლო სამუშაოებს აწარმოებდა, როდესაც ჩამოიშალა და მოძრავი მატარებლის ვაგონს დაეცა.


ტაილანდის სახელმწიფო რკინიგზის ცნობით, მატარებელში, რომელსაც სამშენებლო ამწე შეასკდა 195 ადამიანი იმყოფებოდა, თუმცა რეალური რიცხვი შესაძლოა განსხვავდებოდეს.

ტაილანდის ვიცე-პრემიერმა და ტრანსპორტის მინისტრმა, ფიპატ რატჩაკიტპრაკარნმა ავარიის მიზეზების „საფუძვლიანი და ყოვლისმომცველი გამოძიების“ ბრძანება გასცა.

