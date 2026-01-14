სომხეთს ევროინტეგრაცია „ცალსახად და ყოველგვარი კითხვის ნიშნის გარეშე“ სურს - ფაშინიანი

ოთხშაბათს, 14 იანვარს, ერევანში „საერთაშორისო და უსაფრთხოების კვლევების სომხური ინსტიტუტის“ კონფერენციაზე პანელური დისკუსიისას პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა:
„გვინდა თუ არა ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრი გავხდეთ? დიახ, ცალსახად და ყოველგვარი კითხვის ნიშნის გარეშე. როგორ წარმოგვიდგენია ეს? ჩვენ სრულად ვაცნობიერებთ, რომ, როგორც წარსული გამოცდილება აჩვენებს, არცერთი ქვეყანა არ მიიღება ევროკავშირში გეოპოლიტიკური ან სხვა მოხერხებულობის საფუძველზე“.
„ამიტომ, არსებობს ძალიან მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანი წინაპირობა - ქვეყანამ ობიექტურად უნდა დააკმაყოფილოს ევროკავშირის სტანდარტები, სულ მცირე, 97, 98, 99 პროცენტით“, - განაცხადა მან.
„ჩვენი სტრატეგია ასეთია: ჩვენ ძალიან მტკიცედ და მკაფიოდ უნდა გავაგრძელოთ სომხეთის ევროკავშირის სტანდარტების დამაკმაყოფილებელ ქვეყნად გარდაქმნის გზაზე“, - დასძინა მან.
პრემიერ-მინისტრის თქმით, შესაძლოა ევროკავშირმა გადაწყვიტოს, რომ არ გაფართოვდეს, თუმცა შესაძლოა პირიქითაც მოხდეს. „როდესაც სტანდარტებს დავაკმაყოფილებთ, ორი ვარიანტი გვაქვს: ან მიგვიღებენ ევროკავშირის წევრად, ან არა“, - განაცხადა მან. მისივე თქმით, სომხეთი ორივე შემთხვევაში მოგებული რჩება.
ნიკოლ ფაშინიანმა ასევე ისაუბრა ერთდროულად ევროკავშირისა და ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის წევრობის შეუძლებლობაზე და თქვა, რომ არჩევანს სომხეთის მოქალაქეების ჩართულობით მიიღებენ:
„ჩვენ სრულად ვაცნობიერებთ, რომ ერთდროულად არ შეგვიძლია ვიყოთ ევროკავშირისა და ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის წევრი. თუმცა ახლა სხვა რეალობა იკვეთება: ფაქტობრივად, არსებობს სივრცე, რომ ამ გზით წავიდეთ ევრაზიული კავშირის წევრად დარჩენის პარალელურად“;
„დღეს ჩვენ ამ სივრცეში ვართ. ნათლად ვაცხადებთ, რომ ამ გზით მივდივართ. ჩვენ ვართ ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის წევრი, რაც ნიშნავს, რომ ამ ეტაპზე შეუთავსებლობა არ არსებობს“;
„სანამ თავსებადობა შესაძლებელია, ჩვენ გავაგრძელებთ ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის წევრად დარჩენას. როდესაც შეუთავსებლობა გარდაუვალი გახდება, გადაწყვეტილებას სომხეთის მოქალაქეებთან ერთად მივიღებთ, სომხეთის რესპუბლიკის ხალხის ნების თავისუფალი გამოხატვის საფუძველზე“, - განაცხადა ფაშინიანმა.
- სომხეთსა და ევროკავშირს შორის უვიზო მიმოსვლის შესახებ დაწყებული მოლაპარაკებებიდან ერთი წლის შემდეგ, 2025 წლის ნოემბერში ბრიუსელმა ერევანს ოფიციალურად გადასცა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა (VLAP), - ჩამონათვალი იმ ვალდებულებებისა, რომლებიც უვიზო მიმოსვლის ამოქმედებამდე სომხეთმა უნდა დააკმაყოფილოს.
- 2025 წლის მარტში სომხეთის პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომლითაც მთავრობას მოუწოდა, შეიტანოს განაცხადი ევროკავშირის წევრობაზე.
