ირანიდან ევაკუირებული არიან გაერთიანებული სამეფოს ელჩი და საელჩოს თანამშრომლები - "პოლიტიკო"

“პოლიტიკოს” ინფორმაციით, ირანიდან ევაკუირებულია გაერთიანებული სამეფოს ელჩი და საელჩოს ყველა თანამშრომელი. ეს გადაწყვეტილება მიღებულია იმ ფონზე, როცა აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ირანის ისლამური რეჟიმის წინააღმდეგ დარტყმების განხორციელების საკითხს განიხილავს.
გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის სპიკერმა განაცხადა, რომ ბრიტანეთის საელჩო თეირანში დროებით დაიკეტა და დისტანციურად იმუშავებს.
ბრიტანელმა მაღალჩინოსანმა “პოლიტიკოს” განუცხადა, რომ საელჩოს დაკეტვის გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა ვითარების შეფასებისა და საელჩოს თანამშრომლების უსაფრთხოების პრიორიტიზაციის საფუძველზე.
ლონდონმა ეს გადაწყვეტილება მიიღო მალევე მას შემდეგ, რაც ვაშინგტონმა კატარში განთავსებული ალ უდეიდის საჰაერო ბაზიდან პერსონალის ნაწილის გაყვანა გადაწყვიტა. ეს არის აშშ-ის უმსხვილესი ბაზა შუა აღმოსავლეთში, რომელზეც ჩვეულებრივ 10 ათასი სამხედრო იმყოფება ხოლმე.
აშშ-ის ყოფილმა მაღალჩინოსანმა, რომელიც იცნობს ვითარებას, განაცხადა, რომ ბაზა დატოვა თვითმფრინავმაც. ევაკუაციის შესახებ ინფორმაცია თავდაპირველად როიტერსმა გაავრცელა.
„პოლიტიკოსთან“ საუბრისას გაერთიანებული სამეფოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ივეტ კუპერმა შეაქო თეირანის „მამაცი დემონსტრანტები, განსაკუთრებით - ქალების საპროტესტოდ გამოსვლა, რომლებიც უზარმაზარ ზეწოლას განიცდიან ყოველდღიურ ცხოვრებაში“.
“ირანმა საჭიროა გაიგოს, რომ მთელი მსოფლიო ადევნებს მათ თვალს და ეს ძალადობა უნდა დაასრულონ”, - განაცხადა კუპერმა და თქვა ისიც, რომ ირანზე სამხედრო დარტყმებთან შედარებით, უპირატესობას ანიჭებდა სანქციებისა და ეკონომიკური ზეწოლის გამოყენებას. თუმცა, მან არ გამორიცხა აშშ-სთვის ბრიტანული რესურსების, მათ შორის - დარტყმების განსახორციელებლად საჰაერო ბაზების გამოყენებაზე ნებართვის მიცემა.
