აშშ-მა დააკავა ვენესუელასთან დაკავშირებული მეექვსე ტანკერი

აშშ-მა ოპერაცია ჩაატარა ვენესუელასთან კავშირის მქონე კიდევ ერთი - ბოლო კვირებში უკვე მეექვსე - ტანკერის, Veronica-ის დასაკავებლად. ამ ცნობას ავრცელებს აშშ-ის შეიარაღებული ძალების სამხრეთის სარდლობა.
"ერთადერთი ნავთობი, რომელიც ვენესუელიდან გავა, იქნება ის ნავთობი, რომლის ტრანსპორტირებაც ხორციელდება მართებული ფორმით და კანონთან შესაბამისად" - ნათქვამია შეტყობინებაში.
როგორც ბრიტანული გამოცემა The Guardian წერს, ხომალდი Veronica, რომელიც გაიანის დროშის ქვეშ ცურავს, ბოლოს აღრიცხეს 12 დღის წინ, ვენესუელის სანაპიროსთან ახლოს. სააგენტო Reuters-ის წყაროთა მონაცემებით, ტანკერი კარიბის ზღვაში დააკავეს.
Reuters-ი აღნიშნავს, რომ ტანკერი დააკავეს აშშ-ის პრეზიდენტის, დონალდ ტრამპისა და ვენესუელის ოპოზიციის ლიდერის, მარია კორინა მაჩადოს შეხვედრის წინ.
ამ დროისთვის დაკავებული ტანკერები ან აშშ-ის სანქციების ქვეშ იყო, ან იყო ნაწილი ე.წ. "ჩრდილოვანი ფლოტისა", რომლის ხომალდებიც თავიანთ წარმომავლობას ნიღბავენ, რათა ნავთობი გადაზიდონ სანქციების ქვეშ მყოფი სახელმწიფოებიდან - ირანიდან, რუსეთიდან, ვენესუელიდან.
