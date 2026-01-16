ირანის საელჩოსთან დაკავებული ნუცა მახარაძის სასამართლო 27 იანვრისთვის გადაიდო

მოსამართლე ზვიად ცეკვავამ მისი პროცესი 27 იანვრისთვის მას შემდეგ გადადო, რაც მახარაძე სასამართლო დარბაზში ცუდად გახდა და მის დასახმარებლად ექიმი გამოიძახა.
ნუცა მახარაძე ირანის მხარდამჭერ აქციებზე ამ დრომდე ერთადერთი დაკავებულია - ის 14 იანვარს დააკავეს.
ნუცა მახარაძე, როგორც აქტიური მოქალაქე და ანტისამთავრობო გამოსვლების მონაწილე, პროტესტის დროს დაკავების გარდა, თავდასხმის სამიზნეც გამხდარა - მის საცხოვრებელ სახლში "ბრილიანტის მწვანით" თავდამსხმელი პოლიციას ამ დრომდე არ ჰყავს ნაპოვნი. ნუცას და მის ორ მეგობარს, ქეთი ჯაჯანაშვილს და სალომე სარიშვილს, 2025 წლის 5 მაისის ღამეს სახლში მისულებს, ლიფტთან მათთვის უცნობმა ადამიანმა "ბრილიანტის მწვანე", იგივე “ზელიონკა” და წიწაკის სპრეი სახეში და კისრის მიდამოებში შეასხა. ისინი ამ დროს რუსთაველის გამზირზე გამართული საპროტესტო აქციიდან ბრუნდებოდნენ სახლში.
