აშშ-ის ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოს დირექტორმა კარაკასში ვენესუელის ახალ მმართველთან შეხვედრა გამართა

აშშ-ის ოფიციალურმა პირმა განაცხადა, რომ ამ ქვეყნის ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოს ( CIA) დირექტორი, ჯონ რეტკლიფი 15 იანვარს, კარაკასში, „პრეზიდენტ ტრამპის მითითებით“, ვენესუელის დროებით პრეზიდენტ დელსი როდრიგესს შეხვდა.
ორსაათიანი შეხვედრის - რომელიც აშშ-ს მიერ ვენესუელის ყოფილი პრეზიდენტის, ნიკოლას მადუროს, თითქმის ორი კვირის წინანდელ დაკავებას მოჰყვა - მიზანი იყო ნდობისა და კომუნიკაციის დამყარება.
რეტკლიფმა და როდრიგესმა განიხილეს ეკონომიკური თანამშრომლობის შესაძლებლობები და ის, რომ „ვენესუელა აღარ შეიძლება იყოს უსაფრთხო თავშესაფარი ამერიკის მოწინააღმდეგეებისთვის“, - განაცხადა აშშ-ის ოფიციალურმა პირმა.
შეხვედრა იმავე დღეს შედგა, როცა როდრიგესმა წარმოადგინა თავისი პირველი მიმართვა ქვეყნის მდგომარეობის შესახებ დროებითი პრეზიდენტის თანამდებობაზე დანიშვნის შემდეგ, სადაც მან გამოაცხადა ნავთობის მრეწველობის რეფორმები უცხოური ინვესტიციების გაზრდის მიზნით - რაც მადუროს პოლიტიკის შეცვლას წარმოადგენს.
ერისადმი მიმართვისას, როდრიგესმა განაცხადა, რომ მას არ ეშინია აშშ-სთან „დიპლომატიურად, პოლიტიკური დიალოგის გზით“ პირისპირ შეხვედრის და დასძინა, რომ ვენესუელამ თავისი „ღირსება და პატივი“ უნდა დაიცვას.
პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ აშშ-ის ნავთობკომპანიები ვენესუელაში გადავლენ და ფულს გამოიმუშავებენ, რომელიც იქაურ მოსახლეობას და აშშ-ს წაადგება, ხოლო ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა განაცხადა, რომ აშშ „განუსაზღვრელი ვადით“ გააკონტროლებს სანქცირებული ვენესუელის ნავთობის გაყიდვებს.
ტრამპმა ნავთობკომპანიებს სთხოვა, ვენესუელაში მინიმუმ 100 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია ჩაედოთ, თუმცა ერთ-ერთმა აღმასრულებელმა პირმა გასულ კვირას განაცხადა, რომ ქვეყანაში ამჟამად ინვესტირება შეუძლებელია.
ვენესუელას საერთაშორისო ნავთობკომპანიებთან რთული ურთიერთობა აქვს მას შემდეგ, რაც მის ტერიტორიაზე 100 წელზე მეტი ხნის წინ ნედლი ნავთობი აღმოაჩინეს.
„შევრონი“ ქვეყანაში მოქმედი ბოლო მსხვილი ამერიკული ნავთობკომპანიაა.
როდრიგესმა, ყოფილმა ვიცე-პრეზიდენტმა, ფიცი 5 იანვარს დადო მას შემდეგ, რაც აშშ-ის ძალებმა მადურო და მისი ცოლი, სილია ფლორესი კარაკასში ჩატარებული ოპერაციის დროს დააკავეს. ისინი ამჟამად ნიუ-იორკში, პატიმრობაში იმყოფებიან. ისინი წაყენებულ - ნარკოტიკებით ვაჭრობასა და სხვა ბრალდებებში თავს დამნაშავედ არ ცნობენ.
აშშ-ის ოფიციალურმა პირმა როდრიგესსა და რეტკლიფს შორის შეხვედრას „ისტორიული“ უწოდა და დასძინა, რომ რეტკლიფი იყო "კაბინეტის დონის" პირველი ოფიციალური პირი, რომელიც ვენესუელას ეწვია.
ეხვედრა იმავე დღეს შედგა, როდესაც ტრამპი ვაშინგტონში შეხვდა ვენესუელის ოპოზიციის ლიდერს, მარია კორინა მაჩადოს, რომელმაც აშშ-ის პრეზიდენტს თავისი - ნობელის მშვიდობის პრემიის ლაურეატის - მედალი აჩუქა.
