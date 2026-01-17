Accessibility links

ბრენდულ არყებს „ალგანის“ რუსთავის ოფისში აყალბებდნენ - ფინანსური პოლიცია

ფინანთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ცნობით, ამოიღეს ფალსიფიცირებული ალკოჰოლური სასამელი.
ფინანთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ცნობით, ამოიღეს ფალსიფიცირებული ალკოჰოლური სასამელი.

ფიანსური პოლია აცხადებს, რომ ბრენდული დასახელების არყებს, როგორებიცაა Stolichnaya, Nemiroff, Black Sea, Filandia, Talka, Koskenkorva Vodka, Parliament და Gray Goose რუსთავში, დაცვის კომპანია „ალგანის“ ოფისში აყალბებდნენ. ფალსიფიცირებული პროდუქტის დამზადების ბრალდებით დაკავებულია ორი ადამიანი.

„გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულები შპს „დაცვის კომპანია ალგანი“-ს ოფისში ამზადებდნენ სხვადასხვა ბრენდული დასახელების არყებს, ასევე ბეჭდავდნენ ყალბ აქციზურ მარკებს, რომლითაც აღნიშნულ ალკოჰოლურ სასმელებს ეტიკეტირებას უკეთებდნენ. დამზადებული ფალსიფიცირებული პროდუქცია რეალიზდებოდა ქვემო ქართლის ტერიტორიაზე არსებულ სარეალიზაციო პუნქტებსა და კვების ობიექტებში“, - აცხადებენ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში.

რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა „ალგანს“. პასუხის მიღების შემთხვევაში მასალა განახლდება.

უწყების ცნობით, ამოიღეს 204 ბოთლი ფალსიფიცირებული ალკოჰოლური სასმელი, ჩამოსასხმელად გამზადებული 402 ცალი ცარიელი ბოთლი და 1 053 ცალი ყალბი აქციზური მარკა, აგრეთვე კომპიუტერული ტექნიკა, რომელშიც ელექტრონულად იყო განთავსებული ყალბი აქციზური მარკების ფაილები.

საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 200¹ მუხლის მე-2 ნაწილითა და 197-ე მუხლის მე-3 ნაწილით. დაკავებულებს ხუთიდან შვიდ წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ.

