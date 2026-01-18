კიევის ოლქში ღამით მომხდარი თავდასხმის გამო 56 000 ოჯახი ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი 

კიევის ოლქის ბუჩის რაიონში, ღამით განხორციელებული რუსული თავდასხმის გამო, 56 000 ოჯახი ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა, იტყობინება ენერგოკომპანია ДТЭК-ი.
„აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს, თუმცა ყინვა სიტუაციას ართულებს“, - ნათქვამია განცხადებაში.
9 იანვარს ქალაქის ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმის შემდეგ, კიევში, 50 სახლი კვლავ გათბობის გარეშეა დარჩენილი. თავდასხმის შედეგად, სულ 6000 სახლი დარჩა გათბობის გარეშე.
17 იანვრის ღამით უკრაინას 115 რუსულმა დრონმა შეუტია, რომელთაგან 96 განეიტრალდა.
უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სახელმწიფო სამსახურის ცნობით, ოდესის ოლქში ინფრასტრუქტურული ობიექტები დაზარალდა. თავდასხმამ ხანძარი გამოიწვია, ასევე დაზიანდა შენობა და ავტომობილები.
ხარკოვის რეგიონში დრონებმა მშვიდობიანი მოსახლეობის სახლებს შეუტიეს. სოფელ ველიკი ბურლუკში თავდასხმის შედეგად დაზიანდა კერძო სახლი, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი შენობა და საწყობი. ერთ-ერთმა დარტყმამ კერძო საკუთრებაში არსებულ დამხმარე შენობაში ხანძარი გამოიწვია.
