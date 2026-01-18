სირიის მთავრობამ ქურების მეთაურობით მოქმედ ძალებთან შეთანხმებას მიაღწია

სირიის პრეზიდენტმა აჰმედ ალ-შარაამ კვირას გამოაცხადა შეთანხმება ქურთების მეთაურობით მოქმედი ძალების მეთაურთან. შეთანხმება ითვალისწინებს ცეცხლის შეწყვეტას მას შემდეგ, რაც სამთავრობო ჯარები ქვეყნის ჩრდილოეთ და აღმოსავლეთ ნაწილში ქურთების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიებზე წარმატებას მიაღწიეს.
შეთანხმება, რომელიც ასევე ითვალისწინებს ქურთების ადმინისტრაციისა და ძალების სახელმწიფოში ინტეგრაციას, დარტყმაა ამ უმცირესობისთვის, რომელსაც დიდი ხანია აქვს ამბიციები შეინარჩუნოს დე ფაქტო ავტონომია, რომელსაც ის ათწლეულზე მეტი ხნის განმავლობაში ინარჩუნებდა.
შეთანხმება მოხდა 18 იანვარს სირიის ქალაქ რაყაში ქურთების მეთაურობით მოქმედ ძალებსა და დამასკის ერთგულ ადგილობრივ მებრძოლებს შორის მომხდარი სასიკვდილო შეტაკებების შემდეგ.
შეთანხმება მოჰყვა ხელისუფლებასა და ქურთებს შორის თვეების განმავლობაში შეჩერებულ მოლაპარაკებებს მათი ადმინისტრაციისა და ძალების ცენტრალურ მთავრობაში ინტეგრაციის შესახებ.
საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა განაცხადა, რომ 18 იანვარს ესაუბრა სირიის პრეზიდენტ აჰმედ ალ-შარაას, რათა გამოეხატა შეშფოთება მთავრობის ჯარისს მიმდინარე შეტევის გამო იმ ძალების წინააღმდეგ, რომელსაც ქურთები მეთაურობენ და რომელსაც დასავლეთი უჭერს მხარს.
სირიის პრეზიდენტმა 18 იანვარს ჟურნალისტებს გამოუცხადა ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ და თქვა, რომ მას დაგეგმილი ჰქონდა შეხვედრა ქურთების მეთაურობით მოქმედი სირიის დემოკრატიული ძალების (SDF) მეთაურთან, მაზლუმ აბდისთან, მაგრამ ცუდი ამინდის გამო შეხვედრა ორშაბათამდე გადაიდო.
სირიის ჯარებმა ქვეყნის უდიდესი - ომარის ნავთობის საბადო და აღმოსავლეთ დეირ -ზორის პროვინციაში კონოკოს გაზის საბადო დაიკავეს.
მდინარე ევფრატის აღმოსავლეთით მდებარე ნავთობის საბადოების ხელში ჩაგდება, რაც ქურთების მეთაურობით მოქმედი ძალებისთვის შემოსავლის მთავარი წყაროა, დაჯგუფებისთვის დიდი დარტყმა იყო.
აჰმედ ალ-შარაამ გასულ კვირას განაცხადა, რომ მიუღებელია, შეიარაღებული რაზმები აკონტროლებდნენ ქვეყნის მეოთხედს და ფლობდეს მის ძირითად, ნავთობისა და სასაქონლო რესურსებს.
