პუტინმა აშშ-სგან "მშვიდობის საბჭოში" წევრობის მოწვევა მიიღო - პესკოვი

რუსეთის პრეზიდენტის პუტინის პრესმდივნის დმიტრი პესკოვის განცხადებით, შეერთებულმა შტატებმა ვლადიმირ პუტინი „მშვიდობის საბჭოს“ წევრად მიიწვია. ორგანიზაციის პირველი მიზანი, როგორც ადრე გახდა ცნობილი, ღაზის სექტორის რეკონსტრუქცია იქნება.
„ამჟამად ჩვენ ამ წინადადების ყველა დეტალს ვსწავლობთ. ვიმედოვნებთ, რომ ამერიკულ მხარესთან კომუნიკაციას შევძლებთ ყველა ნიუანსის გარკვევისთვის“, - ციტირებს პესკოვს რუსეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო „ტასსი“
მანამდე ცნობილი გახდა, რომ აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ახლადშექმნილ მშვიდობის საბჭოში მუდმივი ადგილის მსურველ სახელმწიფოებს მინიმუმ 1 მილიარდი დოლარის გადახდა შესთავაზა. საბჭოს წესდების პროექტში, რომელიც Bloomberg-მა გააშუქა, ნათქვამია, რომ ტრამპი გადაწყვეტს, ვის მიიწვევს.
გავრცელებული ინფორმაციით, ტრამპმა „მშვიდობის საბჭოს“ შემადგენლობაში შესასვლელად უკვე მიიწვია მსოფლიოს რამდენიმე ლიდერი, მათ შორის არგენტინის პრეზიდენტი ხავიერ მილეი, კანადის პრემიერმინისტრი მარკ კარნი და თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეფ ტაიპ ერდოანი. Reuters-ის წყაროების ცნობით, მოწვევები მიიღეს ასევე საფრანგეთის, გერმანიისა და ავსტრალიის მმართველებმა. ევროკომისიის პრეზიდენტი ურზულა ფონ დერ ლაიენი საბჭოში ევროკავშირის წარმომადგენლად მიიწვიეს.
16 იანვარს თეთრმა სახლმა გამოაცხადა, რომ ღაზის სექტორის დამფუძნებელ-აღმასრულებელი საბჭოს შემადგენლობაში შევა შვიდი ადამიანი, მათ შორის აშშ-ის სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო, აშშ-ის პრეზიდენტის საგანგებო წარმომადგენელი სტივ უიტკოფი, ტრამპის სიძე ჯარედ კუშნერი და ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერმინისტრი ტონი ბლერი.
ასევე შეიქმნება ღაზის სექტორის ცალკე აღმასრულებელი საბჭო, რომელიც 11 წევრისგან იქნება შედგენილი. მათ შორის არიან თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰაკან ფიდანი, ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესის გაეროს საგანგებო კოორდინატორი სიგრიდ კააგი და არაბთა გაერთიანებული საამიროების საერთაშორისო თანამშრომლობის მინისტრი, რიმ ალ-ჰაშიმი.
ისრაელის პრემიერმინისტრის, ბენიამინ ნეთანიაჰუს ადმინისტრაციამ განაცხადა, რომ საბჭოს შემადგენლობა ისრაელთან შეთანხმებული არ ყოფილა და მის პოლიტიკას ეწინააღმდეგება. Reuters-ი აღნიშნავს, რომ ეს შესაძლოა, საბჭოში ფიდანის ყოფნით იყოს გამოწვეული, რადგან ისრაელი ეწინააღმდეგება საბჭოს წევრებს შორის თურქეთის ყოფნას.
