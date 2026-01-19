რუსეთის ჯარებმა დაარტყეს ოდესის ენერგოობიექტებს, უსინათლოდ დარჩა 30 ათასზე მეტი ოჯახი

უკრაინის საჰაერო ძალების ცნობით, წუხელ რუსეთის ჯარებმა უკრაინას დაარტყეს 145 დრონით, რომელთაგან 126 ჩამოაგდეს ან ჩაახშეს.
„13 მოიერიშე უპილოტო საფრენი აპარატის დარტყმები დაფიქსირდა 12 ადგილზე, ასევე ჩამოგდებული უპილოტო საფრენი აპარატების (ნამსხვრევების) ჩამოცვენა ხუთ ადგილზე“, ნათქვამია განცხადებაში.
ოდესის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა, ოლეჰ კიპერმა, განაცხადა, რომ თავდასხმამ დააზიანა საცხოვრებელი, ენერგეტიკული და გაზის ინფრასტრუქტურა და დაშავდა ერთი ადამიანი. ოდესის ოლქში დრონმა მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობას დაარტყა, დააზიანა ორი ბინა, შენობის ფასადი, ფანჯრები და ახლოს გაჩერებული მანქანა.
მოგვიანებით, ენერგეტიკულმა კომპანია „დტეკმა“ განაცხადა, რომ რუსეთის ჯარებმა დააზიანეს მათი ენერგეტიკული ობიექტი ოდესაში, რის შედეგადაც 30800 ოჯახი დარჩა ელექტროენერგიის გარეშე. „მნიშვნელოვანი ზიანი და სარემონტო სამუშაოები მოითხოვს მნიშვნელოვან დროს აღჭურვილობის სამუშაო მდგომარეობაში აღსადგენად“, ნათქვამია განცხადებაში.
ორშაბათს დილით ხარკოვი სარაკეტო დარტყმის ქვეშ აღმოჩნდა. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით, რუსეთის ჯარებმა ოთხი რაკეტით დაარტყეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურის ობიექტს და მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენეს მას. მსხვერპლის შესახებ ცნობები არ ვრცელდება.
19 იანვრის დილით უკრაინის რამდენიმე რეგიონში ელექტროენერგიის მიწოდება საგანგებოდ გაითიშა ელექტროქსელში არსებული რთული ვითარების გამო. ეს განსაკუთრებით დნეპროპეტროვსკის ოლქს შეეხო. ენერგეტიკის ობიექტებზე რუსეთის დარტყმების ინტენსივობის გაზრდის გამო მოსახლეობა შესაძლოა ნახევარ დღეზე მეტ ხანს დარჩეს ელექტროენერგიის გარეშე, განაცხადა გამანაწილებელი კომპანია „იასნოს“ აღმასრულებელმა დირექტორმა სერჰი კოვალენკომ.
