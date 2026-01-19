ტრამპი: ევროპა უკრაინის ომზე უნდა იყოს კონცენტრირებული და არა გრენლანდიაზე

აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ორშაბათს NBC News-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში კვლავ გააკრიტიკა ევროპელი ლიდერები, რომლებიც მას აბრკოლებენ გრენლანდიის მოპოვებაში.
მისი სიტყვებით, გრენლანდია აუცილებელია შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების დასაცავად, ევროკავშირის ლიდერების ყურადღების ცენტრში კი უკრაინაში მიმდინარე ომი უნდა იდგეს.
„ევროპა კონცენტრირებული უნდა იყოს რუსეთის ომზე უკრაინის წინააღმდეგ, ვინაიდან, გულახდილად რომ ვთქვათ, ხედავთ, სადამდე მიგვიყვანა ყველაფერმა ამან,“ თქვა ტრამპმა. „აი, რაზე უნდა იყოს კონცენტრირებული ევროპა და არა გრენლანდიაზე“.
შეკითხვას, გამოიყენებს თუ არა ძალას გრენლანდიის ხელში ჩასაგდებად, ამერიკის პრეზიდენტმა უპასუხა: „უკომენტაროდ“.
ფორუმი