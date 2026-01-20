ეკა მიშველაძე პოლიტიკაში მიდის

„რაღაც ახალი ეტაპია საჭირო, ბრძოლის ახალ ეტაპს ვგულისხმობ. ბრძოლის იმ ეტაპისთვის უფრო დავინახე ჩემი თავი... იმ ბრძოლას, რომელზეც მე ვლაპარაკობ, უფრო სჭირდება გაცოცხლება, იმედი. უფრო სჭირდება რწმენა. მინდა, რომ გარკვეული წვლილი შევიტანო ამაში და მგონია, რომ ამას შევძლებ... მთელ ჩემს ძალას, ენერგიას, შემართებას, რაც მაქვს ჩავდებ ბოლომდე ამაში“, - თქვა ეკა მიშველაძემ.
მისი თქმით, ჯერ არ გადაუწყვეტია, თუ რომელ პარტიას შეუერთდება, თუმცა აღნიშნა, რომ აქვს „გარკვეული შეხვედრები“ და „მოლაპარაკებები“.
ეკა მიშველაძე „TV პირველის“ თანამშრომელი 2020 წელს გახდა. მანამდე ის წლები საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის პოლიტიკური ტოქშოუს უძღვებოდა, უფრო ადრე კი ამავე არხზე საინფორმაციო გამოშვებას.
ფორუმი