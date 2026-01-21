Accessibility links

51-ე სკოლის წინ კაცი ბარიერს ავტომობილით შეეჯახა, შემდეგ კი გაქცევა სცადა

თბილისის ცენტრში, კოსტავასა და მელიქიშვილის ქუჩების კვეთაზე, 51-ე სკოლის წინ კაცი ავტომობილით შეეჯახა რკინის ბარიერს, შემდეგ კი გაქცევა სცადა. შემთხვევას რამდენიმე ადამიანი შეესწრო, მათ შორის რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი.

გადაღებულ კადრებში ჩანს, რომ კაცი წინააღმდეგობის გაწევას ცდილობდა, პოლიციის მიახლოებისას დანა გამოაჩინა და რამდენჯერმე მოიქნია. იმ მომენტში, როცა კაცმა რამდენიმე წამით გვერდით გაიხედა, პოლიციამ მას სპეციალური საშუალება (ქაფი) შეასხა, რამაც მას მხედველობა შეუზღუდა. ამ დროს კაცს ფეხი ყინულით დაფარულ ტროტუარზე აუსრიალდა, წაიქცა და სწორედ მაშინ დაიწყეს მისი დაკავება.

პოლიციამ მის გასანეიტრალებლად ხელკეტები გამოყენა. ბორკილდადებული კაცი საპატრულო ეკიპაჟის ავტომობილით პოლიციის განყოფილებაში გადაიყვანეს.

ავტომობილი რკინის ჯებირს მაშინ შეეჯახა, როცა სკოლის წინ ბავშვები იმყოფებოდნენ. როგორც შსს-ში ამბობენ, არავინ დაშავებულა.

რა კვალიფიკაციას მისცემს შსს მომხდარს, ჯერ უცნობია. ავტომობილი ამ დროისთვის [18:30] ისევ სკოლის კიბეებთან დგას და მას ყვითელი ლენტი აქვს შემორტყმული.

