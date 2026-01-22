ზელენსკი: აშშ-სთან მიღწეულია შეთანხმება ომისშემდგომი უსაფრთხოების გარანტიების შესახებ

უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ 22 იანვარს შვეიცარიაში, დავოსში აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ მან და ტრამპმა შეთანხმებას მიაღწიეს ომისშემდგომ პერიოდში ამერიკული უსაფრთხოების გარანტიების შესახებ. ეს რუსეთ-უკრაინის ომის დასრულების გეგმის ერთ-ერთი მთავარი საკითხია.
ზელენსკიმ ჟურნალისტებთან ინგლისურად საუბრისას
განაცხადა, რომ უსაფრთხოების გარანტიები „დასრულებულია“.
„დოკუმენტს ხელი უნდა მოაწერონ მხარეებმა, პრეზიდენტებმა და შემდეგ ის ქვეყნების პარლამენტებს გაეგზავნება“, - თქვა
ზელენსკიმ.
მან ასევე განაცხადა, რომ არაბთა გაერთიანებული საამიროები ამ კვირაში უკრაინის ომთან დაკავშირებით „სამმხრივ“ მოლაპარაკებას უმასპინძლებს.
დავოსში ერთსაათიანი შეხვედრის შემდეგ ტრამპმა თქვა, რომ დავოსში შეხვედრა „ძალიან კარგი“ იყო და რომ მისი გზავნილი რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინისთვის არის ის, რომ უკრაინაში ომი უნდა დასრულდეს.
