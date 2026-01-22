აშშ-ის ოფიციალურმა პირებმა „ახალი ღაზის“ მათეული ხედვა წარმოადგინეს

22 იანვარს, დავოსში აშშ-მა წარმოადგინა „ახალი ღაზის“ გეგმა.
ამის ფონზე, Reuters-ის თანახმად, ღაზის სექტორში, ჯანდაცვის წარმომადგენლებიის ცნობით, ამავე დღეს" ისრაელის საჰაერო დარტყმების შედეგად
ხუთი ადამიანი დაიღუპა. ისრაელის მხრიდან ძალადობაზე, რომელიც ოქტომბრის ზავის შეთანხმების დარღვევას წარმოადგენს, ჯერჯერობით კომენტარი არ გაკეთებულა.
აშშ-ის ოფიციალურმა პირებმა 22 იანვარს წარმოადგინეს თავიანთი ხედვა „ახალი ღაზის“ შესახებ, რომელიც პალესტინელთა ომის შედეგად განადგურებულ ტერიტორიას ცათამბჯენების ბრწყინვალე ზღვისპირა კურორტად გადააქცევს და განაცხადეს, რომ ეს აღმშენებლობა სამ წელიწადში იქნება შესაძლებელი.
ღაზაში ისრაელის სამხედრო ოპერაციის შედეგად, რომელიც ჰამასის მიერ ისრაელზე 2023 წლის ოქტომბერში თავდასხმის შედეგად დაიწყო, პალესტინელთა ტერიტორიის - ღაზის სექტორის, დიდი ნაწილი დააზიანდა ან გაანადგურა და მისი მაცხოვრებლების უმეტესობა აიძულა, სახლებიდან გაქცეულიყო.
გასული წლის ოქტომბერში ძალაში შევიდა აშშ-ის შუამავლობით მიღწეული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება, რამაც დაბომბვისა და საბრძოლო მოქმედებების დონე შეამცირა, თუმცა ღაზის მოსახლეობის უმეტესობისთვის ჰუმანიტარული კატასტროფა უკვე სამი თვეა გრძელდება.
„ჩვენ ძალიან წარმატებულები ვიქნებით ღაზაში. ეს შესანიშნავი სანახავი იქნება“, - განაცხადა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დავოსში კონფლიქტის მოგვარების საკამათო ორგანოს, „მშვიდობის საბჭოს“, წარდგენისას.
„გულით მე უძრავი ქონების ადამიანი ვარ... და ვთქვი, შეხედე ამ ადგილს ზღვაზე. შეხედე ამ ულამაზეს ქონებას. რა იქნება ეს უამრავი ადამიანისთვის“, - თქვა მან ეს დავოსში, მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე.
ტრამპის სიძემ, ჯარედ კუშნერმა, რომელსაც ოფიციალური თანამდებობა არ აქვს, მაგრამ ღაზის სექტორში ცეცხლის შეწყვეტის საკითხებში ტრამპის ერთ-ერთი წარმომადგენელია, განაცხადა, რომ თავისი „გენერალური გეგმა“ „კატასტროფულ წარმატებას“ ისახავს მიზნად.
„იცით, ახლო აღმოსავლეთში ასეთ ქალაქებს აშენებენ ორი ან სამი მილიონი ადამიანისთვის, ისინი ამას სამ წელიწადში აშენებენ“, - თქვა კუშნერმა და ახსნა: „ასე რომ, ასეთი რამ სავსებით შესაძლებელია, თუ ამას განვახორციელებთ“.
მან დანგრეული ინფრასტრუქტურისა და საზოგადოებრივი მომსახურებების აღსადგენად მინიმუმ 25 მილიარდი დოლარის ინვესტიციებზე ისაუბრა.
10 წლის განმავლობაში ტერიტორიის მშპ 10 მილიარდ დოლარს მიაღწევს, ხოლო ოჯახები წელიწადში საშუალოდ 13 000 დოლარის შემოსავლით ისარგებლებენ „100%-იანი სრული დასაქმებისა და ყველასთვის შესაძლებლობების უზრუნველყოფის წყალობით,“ - თქვა მან.
კონფლიქტის დასაწყისში ტრამპმა ღაზის „ახლო აღმოსავლეთის რივიერად“ გადაქცევის თავისი ხედვა გამოაცხადა, რამაც მთელ მსოფლიოში აღშფოთება გამოიწვია.
გაეროს მაღალი თანამდებობის ოფიციალურმა პირმა ამ თვეში განაცხადა, რომ ღაზის მოსახლეობა „არაადამიანურ“ პირობებში ცხოვრობს მიუხედავად იმისა, რომ ზავი, რომელსაც აშშ უჭერს მხარს, მეორე ფაზაში შევიდა.
მთელი უბნები, საავადმყოფოები და სკოლები ძლიერ დაზიანდა ან განადგურდა, რის გამოც ასობით ათასი ადამიანი იძულებული გახდა, დროებით თავშესაფრებში ეცხოვრა.
კუშნერმა განაცხადა, რომ ღაზის ეკონომიკური პროდუქციის 85 პროცენტს დიდი ხნის განმავლობაში ჰუმანიტარული დახმარება წარმოადგენდა.
„ეს არ არის მდგრადი. ეს ამ ხალხს ღირსებას არ მატებს. ეს მათ იმედს არ აძლევს“, - თქვა მან.
მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ჰამასის სრული განიარაღება, როგორც ეს ოქტომბრის ცეცხლის შეწყვეტით იყო გათვალისწინებული, დაარწმუნებს კომპანიებსა და დონორებს, პასუხისმგებლობა აიღონ ამ ტერიტორიაზე.
ჰამასის მიერ ისრაელზე 2023 წლის 7 ოქტომბერს განხორციელებული თავდასხმის შედეგად 1221 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 251 ადამიანი იმ დღეს მძევლად აიყვანეს. მათგან 44 დაიღუპა.
ისრაელის საპასუხო თავდასხმას ღაზაზე სულ ცოტა, 71 562 ადამიანი ემსხვერპლა, ტერიტორიის ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემების თანახმად, რომლებსაც გაერო სანდოდ მიიჩნევს.
სამინისტრომ ასევე განაცხადა, რომ 10 ოქტომბერს, ცეცხლის შეწყვეტის ამოქმედების შემდეგ, 477 პალესტინელი დაიღუპა.
