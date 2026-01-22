საფრანგეთის სამხედრო-საზღვაო ძალებმა რუსეთიდან მიმავალი ნავთობტანკერი დააკავეს

ფრანგმა სამხედროებმა 22 იანვრის დილით, ხმელთაშუა ზღვაში რუსეთიდან მიმავალი ნავთობტანკერი დააკავეს, იუწყება საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი.
„საფრანგეთის სამხედრო-საზღვაო ძალები, მოკავშირეების მხარდაჭერით, ავიდნენ ტანკერზე, რომელიც, სავარაუდოდ, რუსეთის „ჩრდილოვან ფლოტს“ ეკუთვნის“, - დაწერა მაკრონმა თავის პოსტში X-ზე. მან აღნიშნა, რომ გემი საერთაშორისო სანქციების ქვეშაა და
ეჭვია, რომ უცხო ქვეყნის დროშით დაცურავს. მან ასევე აღნიშნა, რომ ტანკერი საერთაშორისო წყლებში დააკავეს.
ემანუელ მაკრონმა სასამართლო გამოძიების დაწყების შესახებ განაცხადა. „ჩვენ მტკიცედ გვაქვს გადაწყვეტილი, პატივი ვცეთ საერთაშორისო სამართალს და უზრუნველვყოთ სანქციების ეფექტიანი განხორციელება“. „ჩრდილოვანი ფლოტის“ საქმიანობა ხელს უწყობს უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიული ომის დაფინანსებას“, - დასძინა საფრანგეთის პრეზიდენტმა.
ხმელთაშუა ზღვის საფრანგეთის საზღვაო პრეფექტურის განცხადების თანახმად, საქმე ეხება „გრინჩს“, რომელიც მურმანსკიდან გავიდა. ტანკერი ევროკავშირის, აშშ-სა და დიდი ბრიტანეთის სანქციების სიებში 2025 წლის ივლისში შეიყვანეს. აღნიშნულია, რომ გემის დაკავებაში ასევე მონაწილეობდნენ ბრიტანელი სამხედრო მოსამსახურეები.
ადგილობრივი საზღვაო ხელისუფლება ასევე იუწყება, რომ საზღვაო ძალებმა ტანკერი დააკავეს ესპანეთსა და მაროკოს შორის.
საზღვაო პრეფექტურის ცნობით, ჯგუფის ნავში
ჩასვლის შემდეგ, დოკუმენტების შემოწმებით დადასტურდა დროშის კანონიერებასთან დაკავშირებული ეჭვები. ამჟამად გემი „შემდგომი შემოწმებისთვის მიჰყავთ ნავსადგურში“. ამჟამად, ტანკერი კომორის კუნძულების დროში დაცურავდა, თუმცა მანამდე რამდენჯერმე შეიცვალა როგორც დროშები, ასევე სახელწოდებები.
ემანუელ მაკრონის პოსტი რუსული ნავთობის გადამტანი ტანკერის დაკავების შესახებ დავოსის ფორუმზე უკრაინის პრეზიდენტის გამოსვლასთან ერთად გამოჩნდა.
მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე გამოსვლისას 22 იანვარს, ზელენსკიმ მოუწოდა თავის ევროპელ პარტნიორებს, მიჰყვნენ შეერთებული შტატების მაგალითს, რომელიც აჩერებს რუსეთის „ჩრდილოვანი ფლოტის“ ტანკერებს და კონფისკაციას უკეთებს მათ ტვირთს. „რუსული ნავთობი ევროპის სანაპიროს გასწვრივ გადააქვთ. ამ ნავთობით უკრაინის წინააღმდეგ ომი ფინანსდება. ეს ნავთობი ევროპის დესტაბილიზაციას უწყობს ხელს. ამიტომ, რუსული ნავთობი უნდა შეჩერდეს და კონფისკაცია განხორციელდეს“, - განაცხადა ზელენსკიმ.
22 იანვრის მონაცემებით
, აშშ-მა ბოლო ერთ თვეში სულ 7 ტანკერი დააკავა - ყველა მათგანი “ჩრდილოვანი ფლოტის” ნაწილად ითვლება. ვაშინგტონის ოფიციალური პირების განცხადებების მიხედვით, ტანკერების დაკავება სავარაუდოდ გაგრძელდება.
ფორუმი