ჩეხებმა უკრაინისთვის 22 მლნ-ზე მეტი შეაგროვეს გენერატორების შესაძენად

ჩეხურმა ინიციატივამ „Darek pro Putina“ („საჩუქარი პუტინისთვის“) დაახლოებით 22 მილიონი ჩეხური კრონა შეაგროვა კიევისთვის გადასაცემი გენერატორების შესაძენად.
უკრაინა რუსეთის მიერ ენერგეტიკის ობიექტებზე მიტანილი საჰაერო იერიშების შედეგად სათბობისა და ელექტროენერგიის მწვავე დეფიციტს განიცდის.
„ჩვენი საქველმოქმედო კამპანია ძალიან კარგად იკრებს ძალებს“, - განუცხადა საინფორმაციო სააგენტო „უკრინფორმს“ ინიციატივის დამფუძნებელმა და დირექტორმა მარტინ ონდრაჩეკმა.
მისი თქმით, ორგანიზაცია SOS KYJEV-თვის თანხების შეგროვების საქველმოქმედო კამპანიამ სტარტი 21 იანვარს, დაახლოებით საღამოს 7:00 საათზე აიღო.
პირველი ორი საათის განმავლობაში ანგარიშზე თითქმის 1 მილიონი ჩეხური კრონა ჩაირიცხა, ხოლო 24 საათის განმავლობაში 10 მილიონზე მეტი შეგროვდა. ბოლო მონაცემებით, შემოწირულება დაახლოებით 10,130-მა ადამიანმა გაიღო.
საქველმოქმედო აქციის ორგანიზატორებს კონკრეტული მიზანი არ დაუსახავთ, ამიტომ კამპანია ღია რჩება.
ონდრაჩეკმა განმარტა, რომ აქტივისტები აღჭურვილობას ჩეხეთში არ შეიძენენ. ისინი დაუკავშირდნენ კიევში თავიანთ პარტნიორებს, სერგეი პრიტულას სახელობის საქველმოქმედო ფონდს, რომელსაც გადაურიცხავენ ყოველდღიურ შემოწირულებებს.
მარტინ ონდრაჩეკის თქმით, ქველმოქმედების მთავარი მიზანია დაუყოვნებლივი, ოპერატიული დახმარების გაწევა გათბობისა და დენის გარეშე დარჩენილი სახლებისთვის, საავადმყოფოებისა და სკოლებისთვის, რომლებისთვისაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია მცირე ზომის პორტატიული გენერატორების, ასევე სარეზერვო აკუმულატორებისა და სინათლის წყაროების შეძენით.
