რიუტე: ევროპა აშშ-ის გარეშე ვერ გასწვდება საკუთარ თავდაცვას

ნატოს გენერალურმა მდივანმა ევროპის ქვეყნები გააფრთხილა, რომ არ გაწყვიტონ შეერთებულ შტატებთან თავდაცვის კავშირები დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის გრენლანდიასთან დაკავშირებული პრეტენზიებისა და ვაშინგტონსა და ევროკავშირის ქვეყნებს შორის სხვა უთანხმოებების ფონზე.
ევროპარლამენტში მოსმენაზე გამოსვლისას რიუტემ აღნიშნა, რომ მათ, ვისაც სჯერა, რომ ევროპას შეუძლია დაიცვას თავი აშშ-ის მონაწილეობის გარეშე, შეუძლიათ „განაგრძონ ოცნება“ და განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს „გაუხარდება“, თუ ევროპა შექმნის გაერთიანებულ არმიას ან სხვა სამხედრო სტრუქტურას ნატოს ფარგლებს გარეთ.
მან ასევე აღნიშნა, რომ შეერთებულ შტატებთან სამხედრო თანამშრომლობა მნიშვნელოვანია უკრაინის მხარდაჭერისთვისაც, მათ შორის კიევისთვის იარაღის მიწოდებისთვის. რიუტეს აზრით, შეერთებული შტატებისგან იარაღის შეძენის გარეშე ევროპა ვერ შეძლებს უკრაინის საჭიროებების დაკმაყოფილებას და ამიტომ სამხედრო მომარაგების საკითხში ორიენტაცია არ უნდა იქნეს აღებული პოლიტიკაზე „შეიძინე ევროპული“. რიუტეს თქმით, უკრაინის მხარდაჭერის საკითხში ნატოს მოკავშირეებს შორის თანამშრომლობა შეუფერხებლად მიმდინარეობს.
რიუტემ ასევე აღნიშნა, რომ ევროპის ქვეყნებმა უფრო მეტი პასუხისმგებლობა უნდა იკისრონ საკუთარი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში, როგორც ამას ტრამპიც მოითხოვს. მაგრამ აშშ-სთან თანამშრომლობა უნდა გაგრძელდეს, კერძოდ ბირთვულ სფეროში. რიუტემ პირობა დადო, რომ ევროპა აშშ-ის „ბირთვული ქოლგის“ ქვეშ დარჩება და გამორიცხა აშშ-ის ჯარების კონტინენტიდან სრული გაყვანის შესაძლებლობა.
ევროპელი ლიდერები, ერთი მხრივ, ემხრობიან სამხედრო ხარჯების გაზრდას, როგორც ამას ტრამპი მოითხოვს. მეორე მხრივ, აშშ-ის პოლიტიკის ცვლილებების ფონზე, მათ შორის გრენლანდიის საკითხთან დაკავშირებით, ევროკავშირში სულ უფრო ხშირად ისმის ხმები, რომლებიც მოითხოვენ სტრატეგიულ ავტონომიას ან ტრანსატლანტიკური ურთიერთობებისგან დამოუკიდებლობას. თავის მხრივ, ტრამპი ხშირად აკრიტიკებს ნატოს და ევროპელ მოკავშირეებს და არაეფექტიანობაში სდებს მათ ბრალს. ავღანეთში აშშ-ის მოკავშირეების როლთან დაკავშირებით მისმა ბოლო განცხადებებმა მწვავე რეაქცია გამოიწვია რამდენიმე ევროპულ ქვეყანაში, მათ შორის დიდ ბრიტანეთში, პოლონეთსა და ჩეხეთში.
