სასწრაფო დახმარების მანქანების ჩაშლილი ტენდერი და პირობების მორგება - რა ბრალდებით დააკავეს მინისტრის ექს-მოადგილე

ბრალდება უკავშირდება 2022-23 წლების ტენდერსა და მის შეწყვეტას, - ტენდერი სასწრაფო დახმარების მანქანების შესყიდვაზე იყო გამოცხადებული.
სატენდერო კომისიის თავმჯდომარე
2022 წლის 27 სექტემბერს ჯანდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა ტენდერი სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შესყიდვაზე.
ტენდერის საბოლოო ბენეფიციარი იყო საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი.
ღუდუშაური ამ დროს, - მინისტრის მოადგილეობის გარდა, - ამავე სამინისტროს შესყიდვების სატენდერო კომისიის თავმჯდომარე იყო.
ბრალდების თანახმად, ტენდერში მონაწილეობა მიიღო სამმა კომპანიამ, რომელთაგან გამარჯვებულად გამოვლინდა ერთი, რომელმაც ყველაზე დაბალი ფასი, 8 525 876 ლარი, შესთავაზა.
„უკანონო დავალება“
გამარჯვებული კომპანია იყო შპს „ჯი-თი გრუპი“, რომელიც ხშირად მონაწილეობს ტენდერებში.
გამოძიების თანახმად:
- „ტენდერი შეწყდა მინისტრის მოადგილის, ილია ღუდუშაურის უკანონო დავალებით“;
- ღუდუშაურმა „ბოროტად გამოიყენა სამსახურებრივი უფლებამოსილება სხვა კომპანიისთვის უპირატესობის მინიჭების მიზნით“.
- ამ დეტალებზე 27 იანვარს ისაუბრა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის სამმართველოს უფროსის მოადგილე გუგა თავბერიძემ;
- მას არ დაუსახელებია, რომელი კომპანიისთვის სურდა ღუდუშაურს უპირატესობის მინიჭება.
„ახალი ტენდერი“
თუმცა, თავბერიძის თქმით, საბოლოოდ, 2023 წლის 10 მაისს, ღუდუშაურის მითითებით, გამოცხადდა ახალი ტენდერი, რომლის პირობებიც „მორგებული იყო ერთ კონკრეტულ პრეტენდენტზე, რის გამოც სხვა კომპანიებმა მონაწილეობა ვერ მიიღეს“.
„წინასწარ შერჩეულ კომპანიას სამინისტრომ უსაფუძვლოდ გადაუხადა 2 138 196 ლარი, რითაც არსებითად დაირღვა სახელმწიფოს კანონიერი ინტერესები“, - განაცხადა „ფინანსური პოლიციის“ სამმართველოს უფროსის მოადგილემ.
„არ ჩაიბარეს“
უსტიაშვილმა ტელევიზიას განუცხადა, რომ:
- უნდა მიეწოდებინათ სასწრაფო დახმარების 100 ავტომობილი, სამინისტრომ 54 ჩაიბარა, დანარჩენზე - 5 მილიონ ევროზე მეტის ღირებულების ავტომობილების - ჩაბარებაზე კი უარი განაცხადა;
- მისივე თქმით, კომპანიისთვის გაუგებარი იყო, თუ რატომ თქვა უარი ჯანდაცვის სამინისტრომ სასწრაფო დახმარების მანქანების ჩაბარებაზე;
- საბოლოოდ კომპანიამ სამინისტროს წინააღმდეგ სასამართლოში სამოქალაქო დავა დაიწყო.
ღუდუშაურის დაკავება
„ფინანსურმა პოლიციამ“ წუხელ, 26 იანვარს, დააკავა საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე, ილია ღუდუშაური.
- ილია ღუდუშაური მინისტრმა ზურაბ აზარაშვილმა დანიშნა მოადგილედ 2022 წლის 3 იანვარს.
- აზარაშვილი, თავის მხრივ, 2021 წელს დანიშნა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელიც ამჟამად პატიმრობაშია.
- აზარაშვილმა პოსტი 2024 წლის 1 მარტს დატოვა „ირაკლი კობახიძესთან საუბრის შემდეგ“ - მისი გადადგომა კობახიძის გაპრემიერების შემდეგ პირველი საკადრო ცვლილება იყო მთავრობაში.
მინისტრის მოადგილეობამდე რამდენიმე წლით ადრე, 2017-18 წლებში, ილია ღუდუშაური იკავებდა მუნიციპალური განვითარების ფონდის დირექტორის მოადგილის თანამდებობასაც.
ღუდუშაურის ძმა - ბრალდებული კორუფციის საქმეზე
ახლახან დაკავებული ილია ღუდუშაურის ძმა არის ვლადიმერ ღუდუშაური, - ისიც ყოფილი მაღალჩინოსანია, თავდაცვის სამინისტროს შესყიდვების დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი.
ბრალი მასაც აქვს წარდგენილი და ოქტომბრიდან გირაოთია გათავისუფლებული.
ვლადიმერ ღუდუშაური ერთ-ერთი პირველი იყო თავდაცვის ყოფილი მინისტრის, ჯუანშერ ბურჭულაძის ახლო გარემოცვიდან, რომელიც დააკავეს.
ბრალდება ეხება „დიდი რაოდენობით თანხის“ - 1 333 728 ლარის - გაფლანგვას. საუბარია თავდაცვის სამინისტროსათვის სამედიცინო აპარატურის შესყიდვაზე.
- ვლადიმერ ღუდუშაური თავდაცვის სამინისტროში 2019 წლიდან მუშაობდა.
- მანამდე ის საქართველოს დაზვერვის სამსახურსა და იუსტიციის სამინისტროში მსახურობდა.
- 2019-21 წლებში იყო სამინისტროს შესყიდვების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, 2021-24 წლებში კი - დეპარტამენტის უფროსი.
