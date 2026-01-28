უკრაინაში მსხვერპლია რუსეთის ჯარების მორიგი შეტევის შედეგად

კიევის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ მიკოლა კალაშნიკის მიერ სოციალური ქსელებით 28 იანვარს, გამთენიისას გამოქვეყნებული ცნობებით, ბელოგოროდის რაიონში ორი ადამიანი დაიღუპა და ოთხი დაშავდა. კალაშნიკის თანახმად, რუსული დრონებით დარტყმამ ხანძარი გამოიწვია მრავალბინიან სახლში, საიდანაც მობინადრეთა ევაკუაცია განხორციელდა.
სარაკეტო შეტევისა და ორი ადამიანის დაჭრის შესახებ იუწყება ქალაქ კრივოი-როგის თავდაცვის საბჭოს ხელმძღვანელი ოლექსანდრ ვილკული. მისი ინფორმაციით, დარტყმა იყო ინფრასტრუქტურის ობიექტზე. კონკრეტული ობიექტი ვილკულს არ დაუსახელებია.
ზაპოროჟიეს საოლქო-სამხედრო ადმინისტრაციის ცნობით, რუსეთის ჯარებმა გამთენიისას დაარტყეს ქალაქ ზაპოროჟიეს ერთ-ერთ რაიონს, სადაც დაზიანებულია მრავალბინიანი სახლი. წინასწარი მონაცემებით, მსხვერპლი არ არის.
დრონებით შეტევა იყო ოდესაზეც. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, დაზიანებულია კერძო სახლი და ხანძარი გაჩნდა ერთ-ერთი მონასტრის ტერიტორიაზე.
ერთი დღით ადრე, 27 იანვარს რუსული დრონებით შეტევის შედეგად ოდესაში სამი ადამიანი დაიღუპა და 20-ზე მეტი დაშავდა. დაზიანდა და ნაწილობრივ დაინგრა რამდენიმე სახლი და სხვა შენობები.
27 იანვარს საღამოს, დრონებით დარტყმის შედეგად ხარკოვის ოლქის იზიუმის რაიონში ცეცხლი გაუჩნდა სამგზავრო მატარებელს. საოლქო პროკურატურის ინფორმაციით, ნაპოვნია ხუთი ცხედრის ფრაგმენტები. დაღუპულთა იდენტიფიცირებისთვის ექსპერტიზა დაინიშნა.
