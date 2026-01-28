Accessibility links

აშშ-ში შარშან მკვეთრად იკლო მოსახლეობის ზრდამ

კაპიტოლიუმი. ვაშინგტონი, 25 იანვარი, 2026.
კაპიტოლიუმი. ვაშინგტონი, 25 იანვარი, 2026.

შარშან შეერთებული შტატების მოსახლეობა 1,8 მილიონით გაიზარდა და 342 მილიონს მიაღწია. აღწერის ფედერალური ბიუროს მონაცემებით, ეს ქვეყნის ისტორიაში ზრდის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი ტემპია.

შენელების ძირითადი მიზეზები იყო საზღვარგარეთიდან მიგრანტების შემოდინების შემცირება და შობადობის შემცირება. სამშაბათს გამოქვეყნებული მონაცემები ასახავს მოსახლეობის ზრდას 2024 წლის 30 ივნისიდან 2025 წლის 1 ივლისამდე პერიოდში. ამ პერიოდში მოსახლეობის ზრდის აბსოლუტური უმრავლესობა - 1,3 მილიონი ადამიანი - იმიგრაციაზე მოდიოდა. თუმცა, ეს თითქმის ნახევარია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით, როდესაც იმიგრანტების - როგორც ლეგალურის, ასევე არალეგალურის - რაოდენობამ რეკორდულ 2,7 მილიონს მიაღწია.

თუ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის მიერ არალეგალური იმიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის ამჟამინდელი ზომები ძალაში დარჩება, მიგრანტების რაოდენობა შეიძლება 321 000-მდე შემცირდეს.

შობადობის მაჩვენებელი ვარდნას განაგრძობს შეერთებულ შტატებში 2008 წლის ე.წ. „დიდი რეცესიის“ შემდეგ. ამერიკელებში დაბადებულთა რაოდენობამ 518 000-ით გადააჭარბა გარდაცვლილთა რაოდენობას.

New York Times-ი იმოწმებს დემოგრაფ კენეტ ჯონსონს ნიუ-ჰემფშირის უნივერსიტეტიდან, რომლის თქმითაც, იმიგრაცია 2010-დან 2020 წლამდე პერიოდში მოსახლეობის საერთო ზრდის დაახლოებით 40 პროცენტს შეადგენდა. ამჟამად ის 60 პროცენტს შეადგენს.


