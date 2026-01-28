ევროკავშირის ელჩებმა მოიწონეს სომხეთისთვის 20 მილიონი ევროს არალეტალური სამხედრო დახმარების პაკეტი.
პაკეტი, რომელსაც რადიო თავისუფლება გაეცნო, შეიცავს საშუალებებს, რომლებიც პირველ რიგში განკუთვნილია სომხეთის შეიარაღებული ძალების სამედიცინო აღჭურვილობისთვის.
თავდაპირველად ის შარშან გაზაფხულზე წარადგინეს, მაგრამ უნგრეთმა დაბლოკა მისი დამტკიცება. ბუდაპეშტი აცხადებდა, რომ აზერბაიჯანს, რომელთანაც მჭიდრო ურთიერთობები აქვს უნგრეთის მთავრობას პარტია „ფიდესის“ ხელმძღვანელობით, ასევე უნდა შესთავაზონ მსგავსი რამ. მაგრამ დეკემბერში უნგრეთმა მიანიშნა, რომ თავის ვეტოს უკან წაიღებს.
ეს პაკეტი უმსხვილესია, რომელიც ოდესმე მიუციათ სომხეთისთვის ევროპის მშვიდობის ფონდიდან (EPF). ევროპის მშვიდობის ფონდი ხუთი წლის წინ შეიქმნა სასწავლო მისიებისა და სამხედრო ტექნიკის ექსპორტისთვის მესამე ქვეყნებში და საკვანძო კომპონენტია ევროკავშირის მიერ უკრაინისთვის შეიარაღების მიწოდების საქმეში.
2024 წელს სომხეთმა თავისი დაფინანსების პირველი ტრანში, 11 მილიონი ევრო, მიიღო ევროპის გარემოს დაცვის ფონდიდან (EPF). ევროკავშირი ცდილობს, გააძლიეროს ქვეყნის მხარდაჭერა გადამწყვეტი მნიშვნელობის საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდში. როგორც ბრიუსელში ვარაუდობენ, არჩევნებში, რომელიც ივნისში გაიმართება, რუსეთი ერევანზე ზეწოლას განახორციელებს, რათა მას პროდასავლური კურსი შეაცვლევინოს.
